В Сан-Паулу произошли столкновения из-за повышения платы за проезд

Полиция применила светошумовые гранаты против участников акций протеста в бразильском городе
Сан-Паулу.
Как передает телеканал Globo, в Сан-Паулу акции протеста против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте переросли в беспорядки. Произошли драки столкновения между полицией и протестующими.
Полиция применила светошумовые гранаты против группы активистов, пытавшихся блокировать входы в метро. Сообщается о пострадавших, в том числе и среди правоохранителей.
С 7 января в Сан-Паулу стоимость одной поездки в общественном транспорте выросла с 3,8 реала до 4 реалов (с 1,18 доллара до 1,24 доллара), что спровоцировало массовые акции протеста.
Полиция применила светошумовые гранаты против группы активистов, пытавшихся блокировать входы в метро. Сообщается о пострадавших, в том числе и среди правоохранителей.
С 7 января в Сан-Паулу стоимость одной поездки в общественном транспорте выросла с 3,8 реала до 4 реалов (с 1,18 доллара до 1,24 доллара), что спровоцировало массовые акции протеста.
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