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12 января, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В Сан-Паулу произошли столкновения из-за повышения платы за проезд

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    • Фото: Reuters © 2018, Nacho Doce
    В <nobr>Сан-Паулу</nobr> произошли столкновения <nobr>из-за</nobr> повышения платы за проезд

    В Сан-Паулу произошли столкновения из-за повышения платы за проезд

    В <nobr>Сан-Паулу</nobr> произошли столкновения <nobr>из-за</nobr> повышения платы за проезд
  • Фото: Reuters © 2018, Nacho Doce

    • Полиция применила светошумовые гранаты против участников акций протеста в бразильском городе Сан-Паулу.

    Как передает телеканал Globo, в Сан-Паулу акции протеста против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте переросли в беспорядки. Произошли драки столкновения между полицией и протестующими.

    Полиция применила светошумовые гранаты против группы активистов, пытавшихся блокировать входы в метро. Сообщается о пострадавших, в том числе и среди правоохранителей.

    С 7 января в Сан-Паулу стоимость одной поездки в общественном транспорте выросла с 3,8 реала до 4 реалов (с 1,18 доллара до 1,24 доллара), что спровоцировало массовые акции протеста.

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