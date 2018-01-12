Эксперты: взрыв разрушил аргентинскую подлодку San Juan за 0,04 секунды

Разведка ВМС США проанализировала данные о гибели аргентинской подводной лодки San Juan.
Согласно докладу управления военно-морской разведки США (ONI), анализ данных Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний о гибели аргентинской подлодки позволяет сделать выводы, что она была полностью разрушена в результате взрыва в течение 40 миллисекунд.
Копию доклада ONI опубликовал портал NavyLookout. В докладе говорится, что взрыв произошел на глубине 400 метров. Мощность взрыва эксперты считают равной шести тоннам в тротиловом эквиваленте. Обломки субмарины, по оценке ONI, затонули со скоростью от 10 до 13 узлов.
Напомним, единственная аргентинская подводная лодка San Juan пропала 15 ноября. Незадолго до исчезновения экипаж субмарины доложил о пожаре на борту. Кроме того, сообщалось о взрыве, который прогремел в районе исчезновения подлодки. По некоторым данным, он мог произойти из-за того, что на подводную лодку были установлены неисправные аккумуляторы. Глава ВМС Аргентины был отправлен в отставку.
На борту подводной лодки находились 44 человека, в их числе первая в истории Аргентины женщина-подводник. Экипаж признали погибшим. Поиски субмарины продолжаются, в них участвует и Россия.
Копию доклада ONI опубликовал портал NavyLookout. В докладе говорится, что взрыв произошел на глубине 400 метров. Мощность взрыва эксперты считают равной шести тоннам в тротиловом эквиваленте. Обломки субмарины, по оценке ONI, затонули со скоростью от 10 до 13 узлов.
Напомним, единственная аргентинская подводная лодка San Juan пропала 15 ноября. Незадолго до исчезновения экипаж субмарины доложил о пожаре на борту. Кроме того, сообщалось о взрыве, который прогремел в районе исчезновения подлодки. По некоторым данным, он мог произойти из-за того, что на подводную лодку были установлены неисправные аккумуляторы. Глава ВМС Аргентины был отправлен в отставку.
На борту подводной лодки находились 44 человека, в их числе первая в истории Аргентины женщина-подводник. Экипаж признали погибшим. Поиски субмарины продолжаются, в них участвует и Россия.
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