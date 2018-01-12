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12 января, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Полиция Парижа отыскала все похищенные из отеля Ritz драгоценности

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    Полиция Парижа отыскала все похищенные из отеля Ritz драгоценности

    Полиция Парижа отыскала все похищенные из отеля Ritz драгоценности

    Представители парижской полиции заявили, что удалось вернуть все драгоценности, которые грабители забрали накануне из ювелирного магазина в отеле Ritz.

    Как передает Agence France-Presse со ссылкой на заявление представителей полиции Парижа, правоохранителям удалось вернуть все украшения, которые накануне вечером забрали из ювелирного магазина в отеле Ritz ворвавшиеся туда грабители с топорами. При этом в полиции не сообщили подробностей об обстоятельствах возвращения украденных ценностей.

    Напомним, в четверг вечером пятеро грабителей в масках, вооруженные пожарными топориками, ворвались в ювелирный бутик, расположенный в холле отеля, и вынесли эксклюзивные драгоценности на сумму 4,5 миллиона евро. Троих бандитов задержали по горячим следам, двое сумели скрыться с награбленным на скутерах.

    смотретьПолиция нашла часть похищенных из парижского отеля Ritz драгоценностей
    Полиция нашла часть похищенных из парижского отеля Ritz драгоценностей
    Позже стало известно, что полицейские нашли часть драгоценностей. По предварительной информации, один из преступников, спасаясь бегством на скутере, обронил свою добычу.

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