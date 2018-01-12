Полиция Парижа отыскала все похищенные из отеля Ritz драгоценности

Представители парижской полиции заявили, что удалось вернуть все драгоценности, которые грабители забрали накануне из ювелирного магазина в отеле Ritz.
Как передает Agence France-Presse со ссылкой на заявление представителей полиции Парижа, правоохранителям удалось вернуть все украшения, которые накануне вечером забрали из ювелирного магазина в отеле Ritz ворвавшиеся туда грабители с топорами. При этом в полиции не сообщили подробностей об обстоятельствах возвращения украденных ценностей.
Напомним, в четверг вечером пятеро грабителей в масках, вооруженные пожарными топориками, ворвались в ювелирный бутик, расположенный в холле отеля, и вынесли эксклюзивные драгоценности на сумму 4,5 миллиона евро. Троих бандитов задержали по горячим следам, двое сумели скрыться с награбленным на скутерах.
Позже стало известно, что полицейские нашли часть драгоценностей. По предварительной информации, один из преступников, спасаясь бегством на скутере, обронил свою добычу.
Напомним, в четверг вечером пятеро грабителей в масках, вооруженные пожарными топориками, ворвались в ювелирный бутик, расположенный в холле отеля, и вынесли эксклюзивные драгоценности на сумму 4,5 миллиона евро. Троих бандитов задержали по горячим следам, двое сумели скрыться с награбленным на скутерах.
Позже стало известно, что полицейские нашли часть драгоценностей. По предварительной информации, один из преступников, спасаясь бегством на скутере, обронил свою добычу.
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