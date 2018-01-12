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12 января, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В результате разбойного нападения в Москве похищено 2 млн рублей

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    В результате разбойного нападения в Москве похищено 2 млн рублей

    В результате разбойного нападения в Москве похищено 2 млн рублей

    Полиция ведет розыск преступников, совершивших разбойное нападение на северо-востоке Москвы.

    Как передает ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов, группа неизвестных, угрожая предметами похожими на оружие, на улице Молодцова напала на двоих мужчин, отняв сумку с крупной суммой денег. Ущерб составил 2 миллиона рублей.

    Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле. Пострадавшие обратились в полицию.

    Сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Москве: «В 23:06 поступило сообщение о том, что несколько неизвестных мужчин, угрожая двум гражданам предметами, внешне схожими с оружием, похитили у них сумку с деньгами, после чего скрылись с места происшествия на иномарке. По предварительным данным, инцидент произошел на улице Молодцова около дома 4».

    На месте происшествия работают следователи, устанавливающие все обстоятельства разбойного нападения. Ведутся поиски преступников.

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