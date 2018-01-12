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12 января, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Актера и режиссера Джеймса Франко 5 женщин обвинили в домогательствах

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    Актера и режиссера Джеймса Франко 5 женщин обвинили в домогательствах

    Актера и режиссера Джеймса Франко 5 женщин обвинили в домогательствах

    Актера и режиссера Джеймса Франко 5 женщин обвинили в домогательствах
  • Фото: Associated Press © 2018, Andy Kropa

    • Череда обвинений в сексуальных домогательствах пополнилась новым скандалом. Пять девушек обвинили в неподобающем поведении звезду Голливуда Джеймса Франко.

    Как пишет Los Angeles Times, скандал вокруг актера и режиссера Джеймса Франко разгорелся после того, как он пришел на церемонию вручения премии «Золотой глобус» со значком «Время вышло» (Time’s Up), выражая этим поддержку движения против сексуальных домогательств.

    Оскорбленные Франко женщины заявили, что «для них это было, как пощечина». В сексуальных домогательствах Франко обвинили бывшие студентки основанной им актерской школы. Сам Франко отрицает все обвинения в свой адрес, напоминает РИА Новости.

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    Скандального продюсера Вайнштейна отхлестали по лицу в ресторане
    Напомним, громкий секс-скандал в Голливуде разгорелся в октябре 2017 года. Знаменитого продюсера Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах к десяткам женщин. В их числе актрисы Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Эшли Джадд, Анджелина Джоли и многие другие. Вайнштейн был уволен из собственной компании, а власти начали в его отношении расследование. Накануне сообщалось, что на Вайнштейна в ресторане напал посетитель и отхлестал голливудского продюсера по щекам.

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    После скандала с Вайнштейном в неподобающем поведении обвинили актеров Кевина Спейси, Эда Вествика, Чарли Шина, режиссера Джеймса Тобэка, певицу Мэрайю Кэри и десятки других знаменитостей: актеров, спортсменов, политиков.

    А во Франции сто знаменитых женщин, включая Катрин Денёв, подписали открытое письмо, в котором выступили в защиту чувств несправедливо обвиняемых мужчин. Француженки осудили чрезмерно «пуританские» кампании в защиту женщин, назвав массовую череду скандальных разоблачений «охотой на ведьм».

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