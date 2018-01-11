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12 января, 12:00
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    SpaceX во второй раз отменила предстартовое испытание Falcon Heavy

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    • Фото: @SpaceX / twitter.com
    SpaceX во второй раз отменила предстартовое испытание Falcon Heavy

    SpaceX во второй раз отменила предстартовое испытание Falcon Heavy

    SpaceX во второй раз отменила предстартовое испытание Falcon Heavy
  • Фото: @SpaceX / twitter.com

    • Плановое огневое испытание новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy американской компании SpaceX без объяснения причин отменено уже во второй раз.

    Как сообщает портал Spaceflight Now, огневое испытание новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy, первый тестовый полет которой должен состояться в январе, отменено уже во второй раз. Сегодня ракету впервые заправили топливом на стартовой площадке космодрома на мысе Канаверал. А накануне огневое статическое испытание было отложено еще до заправки Falcon Heavy горючим.

    В ходе намеченного испытания 27 двигателей первой ступени ракеты должны проработать работать 15 секунд. В сентябре прошлого года во время аналогичного огневого испытания взорвалась ракета-носитель Falcon 9, напоминает РИА Новости.

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