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12 января, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Спасатели сняли со льда в Финском заливе троих подростков

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    Спасатели сняли со льда в Финском заливе троих подростков

    Спасатели сняли со льда в Финском заливе троих подростков

    Спасательная операция на льду под Крондштатом закончилась благополучно, подростков доставили на берег.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу: «В Кронштадтском районе Санкт-Петербурга в Финском заливе спасатели Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда на судне на воздушной подушке „Хивус“ сняли с льдины троих 15-летних подростков».

    Подростки, которые оказались на льду Финского залива после наступления темноты, сами вызвали спасателей, поскольку оказались отрезаны от берега тонким льдом и широкими промоинами. Вызов на пульт дежурного МЧС поступил в 19:45.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу: «В течение десяти минут на помощь им прибыли сотрудники 47-й и 46-й пожарно-спасательных частей, которые, облачившись в специальные гидрокостюмы, бросились на помощь к подросткам и поддерживали их до прибытия спасателей Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России».

    В МЧС сообщили, что подростки не пострадали, их состояние оценивается как удовлетворительное. Спасатели также напоминают, что до 15 января запрещено выходить на лед водоемов в черте Санкт-Петербурга. Из-за переменной погоды ледовое покрытие остается непрочным.

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