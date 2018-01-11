Спасатели сняли со льда в Финском заливе троих подростков

Спасательная операция на льду под Крондштатом закончилась благополучно, подростков доставили на берег.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу: «В Кронштадтском районе Санкт-Петербурга в Финском заливе спасатели Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда на судне на воздушной подушке „Хивус“ сняли с льдины троих 15-летних подростков».
Подростки, которые оказались на льду Финского залива после наступления темноты, сами вызвали спасателей, поскольку оказались отрезаны от берега тонким льдом и широкими промоинами. Вызов на пульт дежурного МЧС поступил в 19:45.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу: «В течение десяти минут на помощь им прибыли сотрудники 47-й и 46-й пожарно-спасательных частей, которые, облачившись в специальные гидрокостюмы, бросились на помощь к подросткам и поддерживали их до прибытия спасателей Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России».
В МЧС сообщили, что подростки не пострадали, их состояние оценивается как удовлетворительное. Спасатели также напоминают, что до 15 января запрещено выходить на лед водоемов в черте Санкт-Петербурга. Из-за переменной погоды ледовое покрытие остается непрочным.
Подростки, которые оказались на льду Финского залива после наступления темноты, сами вызвали спасателей, поскольку оказались отрезаны от берега тонким льдом и широкими промоинами. Вызов на пульт дежурного МЧС поступил в 19:45.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу: «В течение десяти минут на помощь им прибыли сотрудники 47-й и 46-й пожарно-спасательных частей, которые, облачившись в специальные гидрокостюмы, бросились на помощь к подросткам и поддерживали их до прибытия спасателей Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России».
В МЧС сообщили, что подростки не пострадали, их состояние оценивается как удовлетворительное. Спасатели также напоминают, что до 15 января запрещено выходить на лед водоемов в черте Санкт-Петербурга. Из-за переменной погоды ледовое покрытие остается непрочным.
Комментарии