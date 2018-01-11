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12 января, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
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    ЦБ зафиксировал хакерские атаки на счета россиян в новогодние праздники

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    ЦБ зафиксировал хакерские атаки на счета россиян в новогодние праздники

    ЦБ зафиксировал хакерские атаки на счета россиян в новогодние праздники

    Банк России зафиксировал в новогодние праздники случаи хищений со счетов граждан.

    ЦБ зафиксирован случаи хищения с банковских счетов россиян в новогодние каникулы. Об этом в четверг сообщил РИА Новости замглавы управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев. Он уточнил, что хищения не были массовыми.

    Артем Сычев, замначальника Главного управления по безопасности и защите информации ЦБ: «Хищения у клиентов кредитных организаций, да, мы знаем, что такие были. Но это не настолько массовое явление. Все такие вещи нам попадают в статистике, мы их видим».

    В конце декабря ЦБ предупреждал о возможном росте хакерских атак на кредитные организации в новогодние правздники, а также в период чемпионата мира по футболу. Представитель Банка России тогда сообщил, что ЦБ будет готов к этим атакам и выпустит комплекс рекомендаций по кибербезопасности для банков, и добавил, что за прошедший год результативность атак снизилась.

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