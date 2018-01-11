Цена на нефть Brent достигла трехлетнего максимума

Цена на нефть марки Brent впервые с декабря 2014 года превысила 70 долларов.
Цена нефти марки Brent впервые с 4 декабря 2014 года составила 70,03 доллара за баррель. Таковы данные торгов на лондонской бирже ICE Futures на 19:26 по московскому времени.
Стоимость фьючерсов на нефть WTI к тому же времени подорожала до 64,59 доллара за баррель.
Рост цен на нефть связан со снижением коммерческих запасов нефти в США. По данным министерства энергетики страны, добыча нефти в США за неделю снизились на 2,9%, или на 290 тысяч баррелей в сутки. Отчасти в этом виноваты аномальные морозы. Кроме того, участники торгов обратили внимание на заявление министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи о том, что глобальный рынок нефти достигнет баланса в 2018 году, передает «Интерфакс».
Напомним, в ноябре 2017 года ОПЕК и несколько стран, не входящих в нее, договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти на весь 2018 год.
Стоимость фьючерсов на нефть WTI к тому же времени подорожала до 64,59 доллара за баррель.
Рост цен на нефть связан со снижением коммерческих запасов нефти в США. По данным министерства энергетики страны, добыча нефти в США за неделю снизились на 2,9%, или на 290 тысяч баррелей в сутки. Отчасти в этом виноваты аномальные морозы. Кроме того, участники торгов обратили внимание на заявление министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи о том, что глобальный рынок нефти достигнет баланса в 2018 году, передает «Интерфакс».
Напомним, в ноябре 2017 года ОПЕК и несколько стран, не входящих в нее, договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти на весь 2018 год.
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