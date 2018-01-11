Путин обещал подумать о разрешении рекламировать водку в СМИ

Президент России Владимир Путин обещал подумать о том, стоит ли разрешить СМИ рекламировать крепкие алкогольные напитки, в том числе коньяк и водку.

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Ослабить регуляцию рекламы в СМИ российского лидера попросил главный редактор журнала «Огонек» Сергей Агафонов, по словам которого, это позволило бы «свободнее вздохнуть» и газетам, и радио, и телевидению. Президент выслушал журналиста и согласился с тем, что его слова не лишены основания.



Владимир Путин: «То, что вы говорите, не лишено основания, потому что объемы доходов от рекламы сократились в два раза, рекламный рынок, как шагреневая кожа уменьшается, я знаю об этом, это правда. Хотя мы стараемся сохранить льготы и создать дополнительные».



Президент напомнил, что сейчас разрешена реклама пива и вин отечественного производства, произведенных из отечественного продукта. «Что там еще осталось? Водка? Коньяк?» — спросил президент и добавил: «Хорошо, давайте подумаем».



В настоящий момент в России разрешено рекламировать в СМИ пиво и отечественное вино, в том числе и шампанское. По радио и телевидению рекламу можно крутить с 23 до 7 часов. Исключения составят прямые эфиры и трансляция записей детско-юношеских спортивных соревнований. Печатные издания также могут размещать рекламу пива и вина на любой из страниц за исключением обложки, первой и последней страниц журналов и газет. Рекламировать российский некрепкий алкоголь можно и на выставках пищевой продукции (за исключением продуктов детского питания) и выставках организаций общественного питания.