Российские ученые составили портрет неизвестного науке динозавра-вегетарианца

Российские палеонтологи открыли и описали новый, ранее неизвестный науке вид динозавров. Их назвали сибиротитанами. Специалисты уверены, что гигантские ящеры весом в десять тонн обитали на территории Сибири больше ста миллионов лет назад. Части скелета древних животных обнаружили в Кемеровской области у села Шестаково.
На первый взгляд обычную груду костей ученые уже назвали сенсацией. Изучив найденные фрагменты, ученые смогли составить примерный портрет динозавра: массивный хвост, вытянутая шея, длина могла достигать 12 метров, а вес — 10 тонн. Несмотря на такие внушительные размеры, ящер, как выяснилось, был вегетарианцем — питался исключительно растениями. Вывод о гастрономических пристрастиях динозавра палеонтологи сделали по найденным во время раскопок зубам. Они немного расширенные — чем-то напоминают ложки.
Павел Скучас, доцент кафедры зоологии позвоночных Санкт-Петербургского государственного университета:
«Это говорит о том, что он активно, как и другие зауроподы, срывал растительность — листья, ветки. Он их не пережевывал — главная задача была сорвать ветку и заглотить — внутри у него в желудке были огромные камни, которые все это перетирали. Вообще, зауроподы были похожи на ходячие, постоянно жующие бочки, в которых переваривалась растительная пища».
Портрет есть, меню составлено, теперь нужно узнать о характере и особенностях поведения древнейшего сибиряка. Для этого необходимо найти хотя бы небольшую часть его черепа — к слову, у гигантских динозавров мозг размером был с человеческий кулак. В общем, точно не интеллектуалы, но в любом случае любопытно узнать, что же творилось в их, пусть и небольших, головах. Палеонтологи уверены — разгадка близко. Скорее всего, у берегов реки Кия в Кемеровской области спрятаны разные фрагменты целого скелета. Скала со временем разрушается, и каждый слой преподносит ученым сюрпризы.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.
Павел Скучас, доцент кафедры зоологии позвоночных Санкт-Петербургского государственного университета:
«Это говорит о том, что он активно, как и другие зауроподы, срывал растительность — листья, ветки. Он их не пережевывал — главная задача была сорвать ветку и заглотить — внутри у него в желудке были огромные камни, которые все это перетирали. Вообще, зауроподы были похожи на ходячие, постоянно жующие бочки, в которых переваривалась растительная пища».
Портрет есть, меню составлено, теперь нужно узнать о характере и особенностях поведения древнейшего сибиряка. Для этого необходимо найти хотя бы небольшую часть его черепа — к слову, у гигантских динозавров мозг размером был с человеческий кулак. В общем, точно не интеллектуалы, но в любом случае любопытно узнать, что же творилось в их, пусть и небольших, головах. Палеонтологи уверены — разгадка близко. Скорее всего, у берегов реки Кия в Кемеровской области спрятаны разные фрагменты целого скелета. Скала со временем разрушается, и каждый слой преподносит ученым сюрпризы.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.
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