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12 января, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Петербургские врачи рассказали о состоянии отравившихся ядом рабочих. Санкт-Петербург, несчастные случаи, отравление, химия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские врачи рассказали о состоянии отравившихся ядом рабочих

    Петербургские врачи рассказали о состоянии отравившихся ядом рабочих

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    Петербургские врачи рассказали о состоянии отравившихся ядом рабочих

    Петербургские врачи рассказали о состоянии отравившихся ядом рабочих

      По словам токсикологов НИИ скорой помощи, в настоящее время пациенты находятся под наблюдением. Угроз для их жизни и здоровья нет.

      Один из рабочих, отравившийся ядовитыми парами на предприятии в Шушарах, по-прежнему находится в реанимации. Тем не менее врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, куда доставили пострадавших, говорят о положительной динамике. В настоящий момент пациенты находятся под наблюдением токсикологов.

      Накануне двое сотрудников компании грузоперевозок пытались спасти своего коллегу. Он умер во время очистки резервуара, где хранились присадки к дизельному топливу. Оператор влез внутрь и потерял сознание. Рабочие, пытавшиеся вытащить своего товарища из бочки, получили отравление.

      Обстоятельства случившегося сейчас выясняет Следственный комитет, возбуждено уголовное дело. На самом предприятии уже заявили, что причиной смерти сотрудника и отравления еще двоих стало грубейшее нарушение техники безопасности. Однако до завершения экспертизы от подробных комментариев в компании отказались.

      Также, по информации СМИ, ядовитыми парами надышались и спасатели, осматривавшие место происшествия. Правда, они всё-таки смогли вернуться к работе в этот же день.

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