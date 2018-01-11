Петербургские врачи рассказали о состоянии отравившихся ядом рабочих

По словам токсикологов НИИ скорой помощи, в настоящее время пациенты находятся под наблюдением. Угроз для их жизни и здоровья нет.
Один из рабочих, отравившийся ядовитыми парами на предприятии в Шушарах, по-прежнему находится в реанимации. Тем не менее врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, куда доставили пострадавших, говорят о положительной динамике. В настоящий момент пациенты находятся под наблюдением токсикологов.
Накануне двое сотрудников компании грузоперевозок пытались спасти своего коллегу. Он умер во время очистки резервуара, где хранились присадки к дизельному топливу. Оператор влез внутрь и потерял сознание. Рабочие, пытавшиеся вытащить своего товарища из бочки, получили отравление.
Обстоятельства случившегося сейчас выясняет Следственный комитет, возбуждено уголовное дело. На самом предприятии уже заявили, что причиной смерти сотрудника и отравления еще двоих стало грубейшее нарушение техники безопасности. Однако до завершения экспертизы от подробных комментариев в компании отказались.
Также, по информации СМИ, ядовитыми парами надышались и спасатели, осматривавшие место происшествия. Правда, они всё-таки смогли вернуться к работе в этот же день.
Накануне двое сотрудников компании грузоперевозок пытались спасти своего коллегу. Он умер во время очистки резервуара, где хранились присадки к дизельному топливу. Оператор влез внутрь и потерял сознание. Рабочие, пытавшиеся вытащить своего товарища из бочки, получили отравление.
Обстоятельства случившегося сейчас выясняет Следственный комитет, возбуждено уголовное дело. На самом предприятии уже заявили, что причиной смерти сотрудника и отравления еще двоих стало грубейшее нарушение техники безопасности. Однако до завершения экспертизы от подробных комментариев в компании отказались.
Также, по информации СМИ, ядовитыми парами надышались и спасатели, осматривавшие место происшествия. Правда, они всё-таки смогли вернуться к работе в этот же день.
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