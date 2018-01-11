Волонтеры ОНФ подключились к сбору подписей за выдвижение Путина

Активисты Общероссийского народного фронта, который поддержал самовыдвижение Владимира Путина на выборах, сегодня подключились к кампании по сбору подписей.
Кампания по сбору подписей идет во всех российских регионах. Волонтеров, которые призывают избирателей оставить автограф, можно встретить и на людных улицах, и в торговых центрах.
Сто касается других кандидатов-самовыдвиженцев, сторонники Григория Явлинского сообщают, что у них уже есть две трети от необходимого количества подписей. У Ксении Собчак результаты скромнее — в ее штабе говорят, что план выполнен пока в одном субъекте Федерации — Санкт-Петербурге.
Сто касается других кандидатов-самовыдвиженцев, сторонники Григория Явлинского сообщают, что у них уже есть две трети от необходимого количества подписей. У Ксении Собчак результаты скромнее — в ее штабе говорят, что план выполнен пока в одном субъекте Федерации — Санкт-Петербурге.
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