Путин встретился с финалистами конкурса «Россия, устремленная в будущее»

«Россия, устремленная в будущее» оказалась сегодня в центре внимания президента. Именно на такую тему в начале этого учебного года Владимир Путин предложил написать сочинение российским школьникам.



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На его призыв откликнулись почти 450 тысяч учеников. 35 из них вышли в финал. 99 работ вошли в итоговый сборник, который — как капсула времени, только не спрятанная от современников. Сегодня в парке Зарядье Владимир Путин встретился с авторами лучших сочинений о России будущего.



Оксана Сухова написала о своей мечте — многодетной семье, которая будет осваивать дальневосточные гектары. В разговоре с девушкой президент вспомнил о теоретиках марксизма, которые не видели в обществе будущего места для традиционной семьи, а мечтали о комунне. Однако жизнь показала, что именно любовь и семья спасет мир.



О сохранении любви к родному языку и культуре написала школьница из Хабаровского края. Президент согласился — без языка нет нации и государства. И признался, что русский язык настолько велик и могуч, что даже он не знает его на все 100 процентов.



Ученик из Крыма Иван написал об истории полуострова и о том, что очень рад строительству Крымского моста. Владимир Путин отметил, что история Крыма действительно сложная и интересная, и добавил, что сегодня мы можем дорожить ею вместе.



А на прощание президент пожелал ребятам учиться и самообучаться — всю жизнь, а заодно пригласил их в «Сириус» — детский образовательный лагерь в Сочи.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Инны Осиповой.



