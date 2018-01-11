Минтранс может разрешить иностранным авиакомпаниям летать по России

Министерство транспорта рассматривает возможность разрешить иностранным авиакомпаниям выполнять массовые рейсы между российскими городами.

О планах Минтранса разрешить иностранным авиакомпаниям выполнять рейсы по России рассказал глава ведомства Максим Соколов. Ожидается, что мера будет действовать только во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Сообщается, что иностранных перевозчиков будут привлекать на конкретные чартерные направления только в том случае, если им не заинтересуется ни одна из тридцатки лучших российских авиакомпаний.



Кроме того, Соколов сообщил, что Минтранс обсуждает с правительством возможность принять специальное постановление, которое должно ограничить стоимость авиабилетов.