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Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
12 января, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В Кремле назвали параноидальными идеи США о российской угрозе. Песков, США, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Кремле назвали параноидальными идеи США о российской угрозе

    В Кремле назвали параноидальными идеи США о российской угрозе

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    В Кремле назвали параноидальными идеи США о российской угрозе

    В Кремле назвали параноидальными идеи США о российской угрозе

      Россия внезапно оказалась в списке государств, куда Госдепартамент не рекомендовал ехать американским туристам.

      Объясняют это тем, что на российской территории слишком велика угроза терроризма, беспорядков и домогательств. А всего за несколько часов до публикации перечня опасных стран, в сенате США представили двухсотстраничный доклад, в котором пугали возможным вмешательством России в промежуточные выборы в Конгресс — они пройдут в этом году — и в президентские выборы 2020-го года. А кроме того, активно призывали Дональда Трампа срочно принять контрмеры.

      Ситуацию уже прокомментировали американские эксперты.

      Чарльз Ортел, эксперт по геополитике и инвестор, Нью-Йор: «Это позор. Факты — искажены, описание — пристрастное и без должного контекста. Уверен, что серьезно и объективно настроенные чиновники, думая, как бы лучше распорядиться бюджетными средствами, не посчитают это направление особенно перспективным. Сомневаюсь, что оно станет приоритетным для американских властей».

      В Кремле доклад американских сенаторов назвали «параноидальными предложениями», которые вредят двусторонним российско-американским отношениям.

      Дмитрий Песков: «Подобные параноидальные опасения вредят не только двусторонним российско-американским отношениям. Они вредят самим Соединенным Штатам Америки, потому что, конечно, когда это становится навязчивой идеей, это не создает комфортных условий для нормального общественного развития и жизни».

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