В Кремле назвали параноидальными идеи США о российской угрозе

Россия внезапно оказалась в списке государств, куда Госдепартамент не рекомендовал ехать американским туристам.

1286 выборы

Песков

США

Объясняют это тем, что на российской территории слишком велика угроза терроризма, беспорядков и домогательств. А всего за несколько часов до публикации перечня опасных стран, в сенате США представили двухсотстраничный доклад, в котором пугали возможным вмешательством России в промежуточные выборы в Конгресс — они пройдут в этом году — и в президентские выборы 2020-го года. А кроме того, активно призывали Дональда Трампа срочно принять контрмеры.



Ситуацию уже прокомментировали американские эксперты.



Чарльз Ортел, эксперт по геополитике и инвестор, Нью-Йор: «Это позор. Факты — искажены, описание — пристрастное и без должного контекста. Уверен, что серьезно и объективно настроенные чиновники, думая, как бы лучше распорядиться бюджетными средствами, не посчитают это направление особенно перспективным. Сомневаюсь, что оно станет приоритетным для американских властей».



В Кремле доклад американских сенаторов назвали «параноидальными предложениями», которые вредят двусторонним российско-американским отношениям.



Дмитрий Песков: «Подобные параноидальные опасения вредят не только двусторонним российско-американским отношениям. Они вредят самим Соединенным Штатам Америки, потому что, конечно, когда это становится навязчивой идеей, это не создает комфортных условий для нормального общественного развития и жизни».