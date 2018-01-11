В WADA назвали хакеров-разоблачителей «преступной организацией»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало новую порцию обвинений в адрес Всемирного антидопингового агентства. Накануне хакеры опубликовали взломанную переписку членов МОК, уличив WADA в связях с ФБР и отработке политического заказа против России и ее атлетов.
Как и ожидалось, во Всемирном антидопинговом агентстве ничего не стали говорить по существу, лишь назвали хакерскую группу Fancy Bear «преступной организацией, которая стремится дискредитировать WADA».
В МОК отказались комментировать утечку переписки своих чиновников, из которой следует, что в олимпийском движении идет нешуточная борьба за власть и, как подозревают хакеры Fancy Bear, многомиллионные бюджеты. При этом МОК переживает серьезное давление со стороны США и Канады, стремящихся отстранить европейцев от руководства.
Инструментом этой борьбы стало Всемирное антидопинговое агентство со штаб-квартирой в канадском Монреале, а также расследование и доклад комиссии Макларена. В переписке, обнаруженной хакерами, приводятся слова директора по правовым вопросам МОК Говарда Струппа о том, что этот доклад «был нацелен прежде всего на отстранение российской команды от участия в Играх в Рио и Пхёнчхане, а не на изучение существа дела». Все это ставит МОК в трудное положение и в конечном счете дискредитирует его.
Александр Тедди, руководитель аналитического центра в Лондоне: «Само намерение Макларена было не просто осветить этот момент, но и полностью исключить российскую команду из Игр. Это вывод Fancy Bear, так более-менее написано и в письмах. Если они настоящие, то это большая новость».
Также Fancy Bear приводит различные доказательства связей команды Макларена с ФБР и другими спецслужбами США. Конечная цель всего этого, считают хакеры, поставить WADA над Олимпийским движением и получить доступ к многомиллионным взяткам, которые «являются неотъемлемой частью мира спорта». Об этом же говорят и другие знатоки спортивной «закулисы».
Алана Мур, журналист, спортивный обозреватель: «Мы видим, что это паутина лжи только разрастается. WADA не сможет поглотить МОК, но есть игроки в составе антидопинговых организаций и в составе Олимпийского комитета США, которые хотят захватить власть в WADA и через эту лазейку подчинить себе и МОК».
Что касается российских атлетов, то 22 января в Спортивном арбитражном суде начнутся слушания по апелляции 42 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх. Решение суда ожидается не позднее 31 января.
В МОК отказались комментировать утечку переписки своих чиновников, из которой следует, что в олимпийском движении идет нешуточная борьба за власть и, как подозревают хакеры Fancy Bear, многомиллионные бюджеты. При этом МОК переживает серьезное давление со стороны США и Канады, стремящихся отстранить европейцев от руководства.
Инструментом этой борьбы стало Всемирное антидопинговое агентство со штаб-квартирой в канадском Монреале, а также расследование и доклад комиссии Макларена. В переписке, обнаруженной хакерами, приводятся слова директора по правовым вопросам МОК Говарда Струппа о том, что этот доклад «был нацелен прежде всего на отстранение российской команды от участия в Играх в Рио и Пхёнчхане, а не на изучение существа дела». Все это ставит МОК в трудное положение и в конечном счете дискредитирует его.
Александр Тедди, руководитель аналитического центра в Лондоне: «Само намерение Макларена было не просто осветить этот момент, но и полностью исключить российскую команду из Игр. Это вывод Fancy Bear, так более-менее написано и в письмах. Если они настоящие, то это большая новость».
Также Fancy Bear приводит различные доказательства связей команды Макларена с ФБР и другими спецслужбами США. Конечная цель всего этого, считают хакеры, поставить WADA над Олимпийским движением и получить доступ к многомиллионным взяткам, которые «являются неотъемлемой частью мира спорта». Об этом же говорят и другие знатоки спортивной «закулисы».
Алана Мур, журналист, спортивный обозреватель: «Мы видим, что это паутина лжи только разрастается. WADA не сможет поглотить МОК, но есть игроки в составе антидопинговых организаций и в составе Олимпийского комитета США, которые хотят захватить власть в WADA и через эту лазейку подчинить себе и МОК».
Что касается российских атлетов, то 22 января в Спортивном арбитражном суде начнутся слушания по апелляции 42 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх. Решение суда ожидается не позднее 31 января.
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