Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
12 января, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  
    В WADA назвали хакеров-разоблачителей «преступной организацией». МОК, Олимпиада, расследование, спорт, хакеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ WADA назвали хакеров-разоблачителей «преступной организацией»

    В WADA назвали хакеров-разоблачителей «преступной организацией»

    7 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Neil Hall
    В WADA назвали <nobr>хакеров-разоблачителей</nobr> «преступной организацией»

    В WADA назвали хакеров-разоблачителей «преступной организацией»

    В WADA назвали <nobr>хакеров-разоблачителей</nobr> «преступной организацией»
    • Фото: Reuters © 2018, Neil Hall

      • Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало новую порцию обвинений в адрес Всемирного антидопингового агентства. Накануне хакеры опубликовали взломанную переписку членов МОК, уличив WADA в связях с ФБР и отработке политического заказа против России и ее атлетов.

      Как и ожидалось, во Всемирном антидопинговом агентстве ничего не стали говорить по существу, лишь назвали хакерскую группу Fancy Bear «преступной организацией, которая стремится дискредитировать WADA».

      В МОК отказались комментировать утечку переписки своих чиновников, из которой следует, что в олимпийском движении идет нешуточная борьба за власть и, как подозревают хакеры Fancy Bear, многомиллионные бюджеты. При этом МОК переживает серьезное давление со стороны США и Канады, стремящихся отстранить европейцев от руководства.

      Инструментом этой борьбы стало Всемирное антидопинговое агентство со штаб-квартирой в канадском Монреале, а также расследование и доклад комиссии Макларена. В переписке, обнаруженной хакерами, приводятся слова директора по правовым вопросам МОК Говарда Струппа о том, что этот доклад «был нацелен прежде всего на отстранение российской команды от участия в Играх в Рио и Пхёнчхане, а не на изучение существа дела». Все это ставит МОК в трудное положение и в конечном счете дискредитирует его.

      Александр Тедди, руководитель аналитического центра в Лондоне: «Само намерение Макларена было не просто осветить этот момент, но и полностью исключить российскую команду из Игр. Это вывод Fancy Bear, так более-менее написано и в письмах. Если они настоящие, то это большая новость».

      Также Fancy Bear приводит различные доказательства связей команды Макларена с ФБР и другими спецслужбами США. Конечная цель всего этого, считают хакеры, поставить WADA над Олимпийским движением и получить доступ к многомиллионным взяткам, которые «являются неотъемлемой частью мира спорта». Об этом же говорят и другие знатоки спортивной «закулисы».

      Алана Мур, журналист, спортивный обозреватель: «Мы видим, что это паутина лжи только разрастается. WADA не сможет поглотить МОК, но есть игроки в составе антидопинговых организаций и в составе Олимпийского комитета США, которые хотят захватить власть в WADA и через эту лазейку подчинить себе и МОК».

      Что касается российских атлетов, то 22 января в Спортивном арбитражном суде начнутся слушания по апелляции 42 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх. Решение суда ожидается не позднее 31 января.

      Новости по теме

      Допинговые скандалы

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru