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    Зенитовцев отправили по врачам. Санкт-Петербург, ФК Зенит, медицина, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗенитовцев отправили по врачам

    Зенитовцев отправили по врачам

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    Зенитовцев отправили по врачам

    Зенитовцев отправили по врачам

      После зимних каникул футболисты «Зенита» начали проходить медосмотр.

      Первыми врачей в Петербурге посетили Михаил Кержаков, Олег Шатов, Юрий Жирков, Денис Терентьев и другие игроки основного состава. Как сообщила пресс-служба клуба, сегодня они встретились в том числе с терапевтом, офтальмологом, травматологом, а также прошли серию тестов на беговой дорожке.

      Остальные зенитовцы завершат осмотр на этой неделе, а затем команда отправится на тренировочные сборы в Дубай.

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