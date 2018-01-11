Зенитовцев отправили по врачам

После зимних каникул футболисты «Зенита» начали проходить медосмотр.

Первыми врачей в Петербурге посетили Михаил Кержаков, Олег Шатов, Юрий Жирков, Денис Терентьев и другие игроки основного состава. Как сообщила пресс-служба клуба, сегодня они встретились в том числе с терапевтом, офтальмологом, травматологом, а также прошли серию тестов на беговой дорожке.



Остальные зенитовцы завершат осмотр на этой неделе, а затем команда отправится на тренировочные сборы в Дубай.