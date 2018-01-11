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    Россия не пригласит наблюдателей ПАСЕ на президентские выборы

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    • Фото: Смирнов Владимир / ТАСС
    Россия не пригласит наблюдателей ПАСЕ на президентские выборы

    Россия не пригласит наблюдателей ПАСЕ на президентские выборы

    Россия не пригласит наблюдателей ПАСЕ на президентские выборы
  • Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

    • Россия не будет направлять свою делегацию на январскую сессию ПАСЕ и не пригласит наблюдателей из ассамблеи на президентские выборы в марте, сообщили в Госдуме.

    Россия не будет приглашать наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы на президентские выборы в марте 2018 года. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По словам Слуцкого, «в условиях, когда Россия уже третий год подряд не будет участвовать в работе ПАСЕ, вопрос о наблюдателях сомнительно даже ставить на обсуждение».

    Депутат добавил, что списки наблюдателей на выборах в настоящее время формируются. Как сообщил РИА Новости представитель ЦИК РФ Василий Лихачев, уже известно, что приглашения получат исполком СНГ, ОДКБ, парламентское собрание России и Белоруссии и несколько других организаций.

    Слуцкий также сообщил, что Россия не намерена направлять своих представителей на сессию ПАСЕ в январе и не планирует подавать заявку на подтверждение полномочий в Ассамблее.

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    Напомним, Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ после вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году. В ответ на это в последующие годы российская делегация не подавала заявки на продление участия и перестала делать взносы в организацию. Москва также требует внести в регламент ассамблеи правило, запрещающее лишать национальные делегации права голоса.

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