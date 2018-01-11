Украинские телеканалы накажут за показ «Иронии судьбы» в новогоднюю ночь

Национальный совет по вопросам телерадиовещания Украины назначил проверки телеканалам, показавшим советские фильмы в новогоднюю ночь.
Как сообщается на сайте Нацсовета, проверка коснется телеканалов «Интер» и СТБ, которые показали советские фильмы «Москва слезам не верит», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Любовь и голуби» и «Ирония судьбы, или С легким паром!».
В сообщении поясняется, что в этих фильмах играют Олег Табаков, Валентина Талызина, Наталия Варлей и Александр Михайлов, которые включены в украинский список артистов, которые создают угрозу национальной безопасности. В ведомстве подчеркнули, что показ картин с их участием нарушает требования закона Украины «О телевидении и радиовещании». Решение в отношении телеканалов будет принято после проверок.
Госкино Украины с августа прошлого года запретило к показу 377 российских фильмов и сериалов российского производства, среди которых такие известные проекты как «Каменская», «Отряд» и «Ментовские войны». Также на Украине запрещено вещание более десятка российских телеканалов и составлен черный список книг российских писателей.
В сообщении поясняется, что в этих фильмах играют Олег Табаков, Валентина Талызина, Наталия Варлей и Александр Михайлов, которые включены в украинский список артистов, которые создают угрозу национальной безопасности. В ведомстве подчеркнули, что показ картин с их участием нарушает требования закона Украины «О телевидении и радиовещании». Решение в отношении телеканалов будет принято после проверок.
Госкино Украины с августа прошлого года запретило к показу 377 российских фильмов и сериалов российского производства, среди которых такие известные проекты как «Каменская», «Отряд» и «Ментовские войны». Также на Украине запрещено вещание более десятка российских телеканалов и составлен черный список книг российских писателей.
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