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    На Люблинской линии московского метро произошел сбой в движении

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    На Люблинской линии московского метро произошел сбой в движении

    На Люблинской линии московского метро произошел сбой в движении

    Поезда на Люблинской линии московского метро следуют с увеличенным интервалом, пассажиров по громкой связи призывают пользоваться наземным транспортом или другими станциями.

    Об задержках в движении поездов сообщают очевидцы с места событий.

    Движения нет на станциях «Дубровка» и «Волжская». Поезда останавливаются также на перегоне между станциями «Сретенская» и «Чкаловская», а также между «Чкаловской» и «Римской», передает РИА Новости.

    По последним данным, к сбою привели технические причины, движение вскоре было восстановлено.


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