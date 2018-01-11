На Люблинской линии московского метро произошел сбой в движении

Поезда на Люблинской линии московского метро следуют с увеличенным интервалом, пассажиров по громкой связи призывают пользоваться наземным транспортом или другими станциями.
Об задержках в движении поездов сообщают очевидцы с места событий.
Движения нет на станциях «Дубровка» и «Волжская». Поезда останавливаются также на перегоне между станциями «Сретенская» и «Чкаловская», а также между «Чкаловской» и «Римской», передает РИА Новости.
По последним данным, к сбою привели технические причины, движение вскоре было восстановлено.
Движения нет на станциях «Дубровка» и «Волжская». Поезда останавливаются также на перегоне между станциями «Сретенская» и «Чкаловская», а также между «Чкаловской» и «Римской», передает РИА Новости.
По последним данным, к сбою привели технические причины, движение вскоре было восстановлено.
17:47–17:59 Люблинско-Дмитровская линия. Центральный участок. Были увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам. Движение введено в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 11 января 2018 г.
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