В Петербурге простились с известным баскетболистом Алексеем Бурчиком

Сегодня в последний путь проводили мастера спорта СССР и президента Федерации баскетбола Санкт-Петербурга . Алексей Бурчик скончался в результате полученных в ДТП травмах.

Петербург простился с Алексеем Бурчиком. Выдающийся спортсмен, президент Федерации баскетбола Северной столицы ушел из жизни 7 января. Через месяц ему бы исполнилось 65 лет.



Сегодня проводить Алексея Петровича в последний путь собрались родственники, друзья и коллеги. На церемонию приехали губернатор города Георгий Полтавченко, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров.



Каждый из присутствующих отмечал, что Алексей Бурчик всю жизнь был предан баскетболу. И многое сделал для его развития и для воспитания спортсменов, которые под его руководством становились чемпионами.



В июне 2017-го Алексея Бурчика сбила машина. В больницу его доставили в тяжелом состоянии. Затем он впал в кому и через полгода скончался.