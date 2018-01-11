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    В Петербурге простились с известным баскетболистом Алексеем Бурчиком. Санкт-Петербург, баскетбол, похороны, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге простились с известным баскетболистом Алексеем Бурчиком

    В Петербурге простились с известным баскетболистом Алексеем Бурчиком

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    В Петербурге простились с известным баскетболистом Алексеем Бурчиком

    В Петербурге простились с известным баскетболистом Алексеем Бурчиком

    В Петербурге простились с известным баскетболистом Алексеем Бурчиком

      Сегодня в последний путь проводили мастера спорта СССР и президента Федерации баскетбола Санкт-Петербурга. Алексей Бурчик скончался в результате полученных в ДТП травмах.

      Петербург простился с Алексеем Бурчиком. Выдающийся спортсмен, президент Федерации баскетбола Северной столицы ушел из жизни 7 января. Через месяц ему бы исполнилось 65 лет.

      Сегодня проводить Алексея Петровича в последний путь собрались родственники, друзья и коллеги. На церемонию приехали губернатор города Георгий Полтавченко, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

      Каждый из присутствующих отмечал, что Алексей Бурчик всю жизнь был предан баскетболу. И многое сделал для его развития и для воспитания спортсменов, которые под его руководством становились чемпионами.

      В июне 2017-го Алексея Бурчика сбила машина. В больницу его доставили в тяжелом состоянии. Затем он впал в кому и через полгода скончался.

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