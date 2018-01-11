Пёс <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Пёс 16+
    •  
    Питерские газетчики помогают пенсионерам осуществлять заветные мечты. СМИ, Санкт-Петербург, благотворительность, пенсионеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПитерские газетчики помогают пенсионерам осуществлять заветные мечты

    Питерские газетчики помогают пенсионерам осуществлять заветные мечты

    комментировать

    Питерские газетчики помогают пенсионерам осуществлять заветные мечты

    Питерские газетчики помогают пенсионерам осуществлять заветные мечты

      В городе на Неве стартовал проект «Мечта пенсионера». Его придумали журналисты одного из петербургских ежемесячников. Николай Кузнецов с сотоварищами решил сделать жизнь пожилых людей немного лучше и объявил о сборе пожеланий. Спонсоры не заставили себя долго ждать.

      Не стоит сомневаться в могуществе петербургских газет. Один из городских ежемесячников декабрьским утром поднял на крышу Ольгу Юрьевну. Ни о каком экстриме и мейнстриме она конечно, не думала. Просто хотела прогуляться по смотровым площадкам и увидеть город с нового ракурса. Учитывая всю строгость гранитной набережной Фонтанки, в панораму которой пенсионерка в свои 59 лет вглядывалась вместе с экскурсоводом, было в этой мечте что-то из детства.

      Ольга Тихонова, мечтательница: «По таким крышам гуляю первый раз. В детстве, я жила в Петродворце и там был трехэтажный дом. И естественно, на чердак ходили вешать белье, но на крышу не залезали».

      Тамара Георгиевна уверена: мечтать — полезно для здоровья. Поэтому и она обратилась в ту самую редакцию «Полезно для пенсионеров». О себе поначалу рассказала немного: 60 лет, хочет полететь на воздушном шаре. Уже после стало известно, что роман с небом она закрутила давно и, конечно, с первого взгляда. Точнее — с первого прыжка с парашютом. В ответ на трогательное признание неравнодушные люди подарили ей еще одно свидание. И вот Тамара Георгиевна, летит над еловыми лесами и пытается перекричать горелку.

      Николай Кузнецов, организатор проекта «Мечта пенсионера»: «Мы в этом проекте голова и руки. Мы объединяем компании, объединяем людей, у которых есть мечта. То есть привлекаем компании, которые хотят как-то быть полезны людям, делать какое-то добро. Но, возможно, они не знают, как это сделать. Мы знаем и говорим, что есть такой-то человек и мы хотим исполнить его мечту. Многие компании откликаются».

      А сколько еще в Петербурге таких мечтателей? За месяц в редакцию газеты «Полезно пенсионерам» поступило полсотни заявок. Подробнее — в сюжете корреспондента Юлии Сударевой специально для НТВ.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru