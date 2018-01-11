Питерские газетчики помогают пенсионерам осуществлять заветные мечты

В городе на Неве стартовал проект «Мечта пенсионера». Его придумали журналисты одного из петербургских ежемесячников. Николай Кузнецов с сотоварищами решил сделать жизнь пожилых людей немного лучше и объявил о сборе пожеланий. Спонсоры не заставили себя долго ждать.

Не стоит сомневаться в могуществе петербургских газет. Один из городских ежемесячников декабрьским утром поднял на крышу Ольгу Юрьевну. Ни о каком экстриме и мейнстриме она конечно, не думала. Просто хотела прогуляться по смотровым площадкам и увидеть город с нового ракурса. Учитывая всю строгость гранитной набережной Фонтанки, в панораму которой пенсионерка в свои 59 лет вглядывалась вместе с экскурсоводом, было в этой мечте что-то из детства.



Ольга Тихонова, мечтательница: «По таким крышам гуляю первый раз. В детстве, я жила в Петродворце и там был трехэтажный дом. И естественно, на чердак ходили вешать белье, но на крышу не залезали».



Тамара Георгиевна уверена: мечтать — полезно для здоровья. Поэтому и она обратилась в ту самую редакцию «Полезно для пенсионеров». О себе поначалу рассказала немного: 60 лет, хочет полететь на воздушном шаре. Уже после стало известно, что роман с небом она закрутила давно и, конечно, с первого взгляда. Точнее — с первого прыжка с парашютом. В ответ на трогательное признание неравнодушные люди подарили ей еще одно свидание. И вот Тамара Георгиевна, летит над еловыми лесами и пытается перекричать горелку.



Николай Кузнецов, организатор проекта «Мечта пенсионера»: «Мы в этом проекте голова и руки. Мы объединяем компании, объединяем людей, у которых есть мечта. То есть привлекаем компании, которые хотят как-то быть полезны людям, делать какое-то добро. Но, возможно, они не знают, как это сделать. Мы знаем и говорим, что есть такой-то человек и мы хотим исполнить его мечту. Многие компании откликаются».



А сколько еще в Петербурге таких мечтателей? За месяц в редакцию газеты «Полезно пенсионерам» поступило полсотни заявок. Подробнее — в сюжете корреспондента Юлии Сударевой специально для НТВ.