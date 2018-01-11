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    «В Буркина-Фасо напишите»: в Крыму ответили на призыв Киева к российским призывникам

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    «В Буркина-Фасо напишите»: в Крыму ответили на призыв Киева к российским призывникам

    «В <nobr>Буркина-Фасо</nobr> напишите»: в Крыму ответили на призыв Киева к российским призывникам

    Украина обратилась к крымчанам с требованием сообщать о фактах принуждения к прохождению военной службы в Российской армии. В Крыму в ответ попросили Киев оставить население полуострова в покое.

    Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал идеи украинских властей «бредовыми» и посоветовал переключиться на военнослужащих США или Буркина-Фасо.

    Ефим Фиск, вице-спикер парламента Крыма: «Это не дело Украины. Пусть они занимаются своими внутренними делами, а крымчан оставят в покое. Просто смешно комментировать бредовые идеи. Почему они не требуют, чтобы американцы их информировали, куда идут служить? Почему у Германии не требуют, чтобы их информировали? Пусть еще в Буркина-Фасо напишут, чтобы оттуда их информировали, куда и кто кого призывает и отправляет служить».

    В заключение политик предложил Киеву заняться бандитскими формированиями, которые ходят с оружием по украинским городам и преследуют людей, передает РИА Новости

    Ранее так называемая прокуратура ныне несуществующей «Автономной Республики Крым» призвала жителей полуострова докладывать о поступлении повесток о призыве в армию России. При этом псевдоведомство заявило, что призыв крымчан в армию России противоречит не только Уголовному кодексу Украины, но и Конвенции о защите гражданского населения во время войны, а также резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму и даже Римскому уставу.

    Крым стал российским регионом после проведенного там в полном соответствии с международным правом и уставом ООН в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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