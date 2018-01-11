Испугавшаяся Рыжего Тарзана москвичка давала показания питерскому суду по видеосвязи

Сегодня в питерский суд наконец доставили Вячеслава Дацика, которого обвиняют в незаконном проникновении в жилище и разбое. На заседании выслушали показания потерпевшей, которую в ходе «рейда» выгнали из своего номера в
бутик-отеле.
Самого харизматичного фигуранта уголовного дела удалось доставить в зал суда из нового изолятора «Кресты», куда Вячеслава Дацика перевели совсем недавно. Борца с проституцией Василеостровский районный суд встретил во всеоружии. На время всех попросили покинуть даже коридоры.
В отличие от отложенного в конце декабря заседания сегодня усиленный конвой из девяти человек всё-таки смог обеспечить явку подсудимого. Уже в зале суда, апеллируя к безопасности наблюдателей, прокурор настоял, чтобы отпустивший бороду самопровозглашенный сын Сварога остался за решеткой.
Хотя Дацик настаивал на обратном: ведь обвинение в побоях во время знаменитого «голого марша» с него уже сняли. Стало быть, опасности для окружающих борец с домами терпимости не представляет.
Но этот аргумент, судя по всему, уверенности одной из потерпевших не прибавил. И свои показания она давала по видеосвязи.
Уроженка города Душанбе и гражданка России, по ее словам, весной 2016 года была командирована в Северную столицу и остановилась в отеле на улице Графтио в Петроградском районе. Ничто не предвещало беды, пока ночью якобы вдруг не выломали дверь в ее номер и не выволокли женщину на улицу.
Но у Дацика на этот счет свое мнение: вместо бутик-отеля был бордель, а вместо постоялицы — девушка с пониженной социальной ответственностью. Защитники его усомнились и в обстоятельствах налета на другой предполагаемый притон — на Васильевском острове.
Максим Жуков, защитник Вячеслава Дацика: «Ему вменяют, что в сейфе борделя он якобы похитил 52 тысячи рублей. И видеокамера, которая вела запись прямо напротив сейфа, пропала. А это было бы железным алиби Дацика. Кроме того, женщина, которая там вроде бы работает уборщицей, говорит, что это ее деньги. А полтора года назад она в своих показаниях утверждала, что работала там проституткой».
Защита также надеется, что дело получится переквалифицировать, чтобы вместо разбоя и незаконного проникновения в жилище осталось одно обвинение в хулиганстве. Пока идет тактическая борьба за формулировки сам фигурант отметил новоселье в корпусе новых «Крестов» в Колпине и там же — свой 37-й день рождения.
Правда, по словам матери, которая гордится непреклонностью сына, тот не очень доволен новыми условиями размещения. И ее калорийные протеиновые передачи положение не спасают.
Светлана Дацик, мама Вячеслава Дацика: «В некоторых камерах нет тепла, парового отопления, вентиляция не работает, врачей нет».
Как сообщает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов, в ближайшее время суду предстоит решить еще один запутанный вопрос — о психологическом состоянии Дацика. Если подтвердится его диагноз (это органическое расстройство личности), то с ним мастер смешанных единоборств сможет вернуться в общество и к занятиям любимым делом. Главное, чтобы это были не погромы притонов, а борьба на ринге.
В отличие от отложенного в конце декабря заседания сегодня усиленный конвой из девяти человек всё-таки смог обеспечить явку подсудимого. Уже в зале суда, апеллируя к безопасности наблюдателей, прокурор настоял, чтобы отпустивший бороду самопровозглашенный сын Сварога остался за решеткой.
Хотя Дацик настаивал на обратном: ведь обвинение в побоях во время знаменитого «голого марша» с него уже сняли. Стало быть, опасности для окружающих борец с домами терпимости не представляет.
Но этот аргумент, судя по всему, уверенности одной из потерпевших не прибавил. И свои показания она давала по видеосвязи.
Уроженка города Душанбе и гражданка России, по ее словам, весной 2016 года была командирована в Северную столицу и остановилась в отеле на улице Графтио в Петроградском районе. Ничто не предвещало беды, пока ночью якобы вдруг не выломали дверь в ее номер и не выволокли женщину на улицу.
Но у Дацика на этот счет свое мнение: вместо бутик-отеля был бордель, а вместо постоялицы — девушка с пониженной социальной ответственностью. Защитники его усомнились и в обстоятельствах налета на другой предполагаемый притон — на Васильевском острове.
Максим Жуков, защитник Вячеслава Дацика: «Ему вменяют, что в сейфе борделя он якобы похитил 52 тысячи рублей. И видеокамера, которая вела запись прямо напротив сейфа, пропала. А это было бы железным алиби Дацика. Кроме того, женщина, которая там вроде бы работает уборщицей, говорит, что это ее деньги. А полтора года назад она в своих показаниях утверждала, что работала там проституткой».
Защита также надеется, что дело получится переквалифицировать, чтобы вместо разбоя и незаконного проникновения в жилище осталось одно обвинение в хулиганстве. Пока идет тактическая борьба за формулировки сам фигурант отметил новоселье в корпусе новых «Крестов» в Колпине и там же — свой 37-й день рождения.
Правда, по словам матери, которая гордится непреклонностью сына, тот не очень доволен новыми условиями размещения. И ее калорийные протеиновые передачи положение не спасают.
Светлана Дацик, мама Вячеслава Дацика: «В некоторых камерах нет тепла, парового отопления, вентиляция не работает, врачей нет».
Как сообщает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов, в ближайшее время суду предстоит решить еще один запутанный вопрос — о психологическом состоянии Дацика. Если подтвердится его диагноз (это органическое расстройство личности), то с ним мастер смешанных единоборств сможет вернуться в общество и к занятиям любимым делом. Главное, чтобы это были не погромы притонов, а борьба на ринге.
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