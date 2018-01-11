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    Испугавшаяся Рыжего Тарзана москвичка давала показания питерскому суду по видеосвязи. Санкт-Петербург, проституция, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИспугавшаяся Рыжего Тарзана москвичка давала показания питерскому суду по видеосвязи

    Испугавшаяся Рыжего Тарзана москвичка давала показания питерскому суду по видеосвязи

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    Испугавшаяся Рыжего Тарзана москвичка давала показания питерскому суду по видеосвязи

    Испугавшаяся Рыжего Тарзана москвичка давала показания питерскому суду по видеосвязи

    Испугавшаяся Рыжего Тарзана москвичка давала показания питерскому суду по видеосвязи

      Сегодня в питерский суд наконец доставили Вячеслава Дацика, которого обвиняют в незаконном проникновении в жилище и разбое. На заседании выслушали показания потерпевшей, которую в ходе «рейда» выгнали из своего номера в бутик-отеле.

      Самого харизматичного фигуранта уголовного дела удалось доставить в зал суда из нового изолятора «Кресты», куда Вячеслава Дацика перевели совсем недавно. Борца с проституцией Василеостровский районный суд встретил во всеоружии. На время всех попросили покинуть даже коридоры.

      В отличие от отложенного в конце декабря заседания сегодня усиленный конвой из девяти человек всё-таки смог обеспечить явку подсудимого. Уже в зале суда, апеллируя к безопасности наблюдателей, прокурор настоял, чтобы отпустивший бороду самопровозглашенный сын Сварога остался за решеткой.

      Хотя Дацик настаивал на обратном: ведь обвинение в побоях во время знаменитого «голого марша» с него уже сняли. Стало быть, опасности для окружающих борец с домами терпимости не представляет.

      Но этот аргумент, судя по всему, уверенности одной из потерпевших не прибавил. И свои показания она давала по видеосвязи.

      Уроженка города Душанбе и гражданка России, по ее словам, весной 2016 года была командирована в Северную столицу и остановилась в отеле на улице Графтио в Петроградском районе. Ничто не предвещало беды, пока ночью якобы вдруг не выломали дверь в ее номер и не выволокли женщину на улицу.

      Но у Дацика на этот счет свое мнение: вместо бутик-отеля был бордель, а вместо постоялицы — девушка с пониженной социальной ответственностью. Защитники его усомнились и в обстоятельствах налета на другой предполагаемый притон — на Васильевском острове.

      Максим Жуков, защитник Вячеслава Дацика: «Ему вменяют, что в сейфе борделя он якобы похитил 52 тысячи рублей. И видеокамера, которая вела запись прямо напротив сейфа, пропала. А это было бы железным алиби Дацика. Кроме того, женщина, которая там вроде бы работает уборщицей, говорит, что это ее деньги. А полтора года назад она в своих показаниях утверждала, что работала там проституткой».

      Защита также надеется, что дело получится переквалифицировать, чтобы вместо разбоя и незаконного проникновения в жилище осталось одно обвинение в хулиганстве. Пока идет тактическая борьба за формулировки сам фигурант отметил новоселье в корпусе новых «Крестов» в Колпине и там же — свой 37-й день рождения.

      Правда, по словам матери, которая гордится непреклонностью сына, тот не очень доволен новыми условиями размещения. И ее калорийные протеиновые передачи положение не спасают.

      Светлана Дацик      , мама Вячеслава Дацика: «В некоторых камерах нет тепла, парового отопления, вентиляция не работает, врачей нет».

      Как сообщает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов, в ближайшее время суду предстоит решить еще один запутанный вопрос — о психологическом состоянии Дацика. Если подтвердится его диагноз (это органическое расстройство личности), то с ним мастер смешанных единоборств сможет вернуться в общество и к занятиям любимым делом. Главное, чтобы это были не погромы притонов, а борьба на ринге.

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