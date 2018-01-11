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    В Германии беженцу вынесли приговор за фото с отрезанными головами боевиков ИГ

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    • Фото: twitter.com
    В Германии беженцу вынесли приговор за фото с отрезанными головами боевиков ИГ

    В Германии беженцу вынесли приговор за фото с отрезанными головами боевиков ИГ

    В Германии беженцу вынесли приговор за фото с отрезанными головами боевиков ИГ
  • Фото: twitter.com

    • Беженец из Ирака получил 1,5 года условно за фотографию, на которой позировал с отрезанными головами боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

    Как сообщает SWR, 24-летний мужчина приехал в Германию осенью 2015 года. Он поселился в общежитии, но не сумел найти общий язык с соседом и через какое-то время начал угрожать ему убийством. После этого сосед обратился в полицию.

    Полицейские провели у беженца обыск и конфисковали телефон. В памяти устройства хранилась фотография, на которой мужчина в форме иракской армии позировал на фоне шести отрезанных голов террористов.

    Высший земельный суд в Штутгарте постановил, что таким образом мужчина глумился над противниками и унизил память умерших. В результате беженца приговорили к полутора годам условного срока.


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