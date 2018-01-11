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    На Украине предложили наказывать артистов за гастроли в РФ

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    На Украине предложили наказывать артистов за гастроли в РФ

    На Украине предложили наказывать артистов за гастроли в РФ

    Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины предложил ввести штрафы или уголовную ответственность для украинских артистов, которые выступают в России.

    Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины предложил ввести штрафы или уголовную ответственность для тех украинских артистов, которые дают концерты в России. Соответствующее заявление Совет распространил в четверг. В заявлении отмечается, что в настоящее время власти не имеют влияния на украинских музыкантов и актеров, которые ездят на гастроли за границу, а также на телекомпании и радиовещательные организации.

    Из заявления Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины: «Законодатели могли бы изучить и использовать мировую практику влияния на отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, признанной агрессором. это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность. Теле- и радиовещательные компании можно обязать ограничить появление таких артистов и деятелей культуры в эфире, возможно, на время».

    смотретьПорошенко ужесточил условия гастролей артистов из РФ на Украине
    Порошенко ужесточил условия гастролей артистов из РФ на Украине
    Напомним, на Украине уже действует закон, согласно которому все российские артисты перед гастролями в стране должны получать разрешение от СБУ. Если организаторы гастролей не уведомят службу безопасности или предоставят неполные данные, они будут должны заплатить штраф в размере от 50 до 100 минимальных зарплат (6 200 — 14 400 долларов).

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