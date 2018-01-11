На Украине предложили наказывать артистов за гастроли в РФ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины предложил ввести штрафы или уголовную ответственность для украинских артистов, которые выступают в России.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины предложил ввести штрафы или уголовную ответственность для тех украинских артистов, которые дают концерты в России. Соответствующее заявление Совет распространил в четверг. В заявлении отмечается, что в настоящее время власти не имеют влияния на украинских музыкантов и актеров, которые ездят на гастроли за границу, а также на телекомпании и радиовещательные организации.
Из заявления Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины: «Законодатели могли бы изучить и использовать мировую практику влияния на отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, признанной агрессором. это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность. Теле- и радиовещательные компании можно обязать ограничить появление таких артистов и деятелей культуры в эфире, возможно, на время».
Напомним, на Украине уже действует закон, согласно которому все российские артисты перед гастролями в стране должны получать разрешение от СБУ. Если организаторы гастролей не уведомят службу безопасности или предоставят неполные данные, они будут должны заплатить штраф в размере от 50 до 100 минимальных зарплат (6 200 — 14 400 долларов).
Из заявления Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины: «Законодатели могли бы изучить и использовать мировую практику влияния на отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, признанной агрессором. это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность. Теле- и радиовещательные компании можно обязать ограничить появление таких артистов и деятелей культуры в эфире, возможно, на время».
Напомним, на Украине уже действует закон, согласно которому все российские артисты перед гастролями в стране должны получать разрешение от СБУ. Если организаторы гастролей не уведомят службу безопасности или предоставят неполные данные, они будут должны заплатить штраф в размере от 50 до 100 минимальных зарплат (6 200 — 14 400 долларов).
Комментарии