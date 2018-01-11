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    Смольный: при коллапсе в петербургском метро пассажиров не информировали об инциденте. Санкт-Петербург, метро, общественный транспорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСмольный: при коллапсе в петербургском метро пассажиров не информировали об инциденте

    Смольный: при коллапсе в петербургском метро пассажиров не информировали об инциденте

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    Смольный: при коллапсе в петербургском метро пассажиров не информировали об инциденте

    Смольный: при коллапсе в петербургском метро пассажиров не информировали об инциденте

    Смольный: при коллапсе в петербургском метро пассажиров не информировали об инциденте

      Комитет по транспорту рассказал, с какими трудностями накануне столкнулся метрополитен во время поломки состава в вечерний час пик.

      Сегодня в Смольном сообщили, что петербургский метрополитен готов возместить стоимость поездки пассажирам, которые не смогли добраться до нужной станции из-за 40-минутного коллапса, случившегося 10 января.

      Для получения денег нужно обратиться в городскую подземку с заявлением. Бланки можно получить на станциях или на сайте перевозчика.

      Серьезный сбой на синей ветке произошел в вечерний час пик. Из-за неисправного состава, остановившегося в тоннеле, движение поездов было приостановлено. В вестибюлях и на улицах скопилось много людей.

      Некоторые пассажиры жаловались на отсутствие информации. Эту проблему в Смольном признали. Чтобы избежать повторения подобной ситуации, специалисты рекомендовали подписаться на Telegram-каналы метрополитена и наземного транспорта.

      На этих ресурсах пассажиры смогут найти информацию о сбоях в метрополитене, а также о наземных маршрутах транспорта. Эти рекомендации разрабатывает постоянная рабочая группа комитета.

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