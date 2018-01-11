Полонский заявил о неготовности к участию в выборах президента в 2018 году

Российский предприниматель Сергей Полонский, заявивший о своих президентских амбициях и даже подавший документы в ЦИК, признал, что не готов к участию в выборах главы государства в этом году.
Сергей Полонский: «Практика политической борьбы показала, что мы пока еще не готовы бороться с имеющимся выборным механизмом. Формальные процедуры, зашитые в бюрократической машине не позволили нам принять активное участие в президентской гонке 2018 года».
Полонский призвал единомышленников готовиться к муниципальным выборам и выборам главы государства в 2024 году.
Сергей Полонский: «Наш политический опыт 2017 года говорит о том, что нам удастся получить места в Госдуме по итогам выборов в 2021 году и победить в президентской гонке в 2024 году».
Инициативную группу в поддержку выдвижения бизнесмена Полонского в президенты РФ ЦИК не зарегистрировал, так как в группе не набиралось 500 человек. До 7 января предприниматель мог устроить новое собрание и повторно подать документы.
Ранее Полонский сообщал, что начинает борьбу за места в нижней палате российского парламента на выборах 2021 года и готовится создать партию «За всех», которая будет организована на интеллектуальной компьютерной платформе.
Выборы президента России состоятся 18 марта. 18 декабря 2017 года официально стартовала избирательная кампания.
Полонский призвал единомышленников готовиться к муниципальным выборам и выборам главы государства в 2024 году.
Сергей Полонский: «Наш политический опыт 2017 года говорит о том, что нам удастся получить места в Госдуме по итогам выборов в 2021 году и победить в президентской гонке в 2024 году».
Инициативную группу в поддержку выдвижения бизнесмена Полонского в президенты РФ ЦИК не зарегистрировал, так как в группе не набиралось 500 человек. До 7 января предприниматель мог устроить новое собрание и повторно подать документы.
Ранее Полонский сообщал, что начинает борьбу за места в нижней палате российского парламента на выборах 2021 года и готовится создать партию «За всех», которая будет организована на интеллектуальной компьютерной платформе.
Выборы президента России состоятся 18 марта. 18 декабря 2017 года официально стартовала избирательная кампания.
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