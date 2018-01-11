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    Полиция нашла часть похищенных из парижского отеля Ritz драгоценностей. Париж, Франция, кражи и ограбления, отели и гостиницы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолиция нашла часть похищенных из парижского отеля Ritz драгоценностей

    Полиция нашла часть похищенных из парижского отеля Ritz драгоценностей

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    Полиция нашла часть похищенных из парижского отеля Ritz драгоценностей

    Полиция нашла часть похищенных из парижского отеля Ritz драгоценностей

      Французские полицейские нашли часть драгоценностей, украденных из парижского отеля Ritz.

      Сумка с украшениями была обнаружена неподалеку от гостиницы. Предполагается, что один из преступников, спасаясь бегством на скутере, обронил свою добычу. В дерзком ограблении участвовали пятеро нападавших.

      Минувшим вечером злоумышленники в масках, вооруженные пожарными топориками, ворвались в ювелирный бутик, расположенный в холле отеля, и вынесли драгоценности на сумму в 4,5 миллиона евро. Троих бандитов схватили по горячим следам. Поиски оставшихся продолжаются.

      Салон в здании Ritz не впервые стал мишенью преступников, несмотря на жесткие меры безопасности и находящееся по соседству с отелем хорошо охраняемое здание Минюста.

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