Полиция нашла часть похищенных из парижского отеля Ritz драгоценностей

Французские полицейские нашли часть драгоценностей, украденных из парижского отеля Ritz.
Сумка с украшениями была обнаружена неподалеку от гостиницы. Предполагается, что один из преступников, спасаясь бегством на скутере, обронил свою добычу. В дерзком ограблении участвовали пятеро нападавших.
Минувшим вечером злоумышленники в масках, вооруженные пожарными топориками, ворвались в ювелирный бутик, расположенный в холле отеля, и вынесли драгоценности на сумму в 4,5 миллиона евро. Троих бандитов схватили по горячим следам. Поиски оставшихся продолжаются.
Салон в здании Ritz не впервые стал мишенью преступников, несмотря на жесткие меры безопасности и находящееся по соседству с отелем хорошо охраняемое здание Минюста.
Минувшим вечером злоумышленники в масках, вооруженные пожарными топориками, ворвались в ювелирный бутик, расположенный в холле отеля, и вынесли драгоценности на сумму в 4,5 миллиона евро. Троих бандитов схватили по горячим следам. Поиски оставшихся продолжаются.
Салон в здании Ritz не впервые стал мишенью преступников, несмотря на жесткие меры безопасности и находящееся по соседству с отелем хорошо охраняемое здание Минюста.
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