На Украине предложили объявить русский язык «культурной собственностью» страны

Украинский писатель Андрей Курков предложил сделать русский язык инструментом борьбы против России.
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Русский язык на Украине может стать оружием против России. Такое мнение высказал в интервью украинскому изданию «Деловая столица» писатель Андрей Курков.
Чтобы избавить русскоязычных украинцев от влияния России, необходимо отделить русский язык на Украине от остального «русского мира», признав его «культурной собственностью» страны. Таким образом можно защитить интересы миллионов русскоязычных граждан и привлечь избирателей, считает писатель. «Присвоение» русского языка можно начать с академических институтов, например, создать отдельный институт русского языка как регионального в Национальной академии наук, который бы фиксировал отличия русского языка на Украине. Впоследствии, считает Курков, русский язык следует объявить языком национального меньшинства.
Напомним, осенью Украина приняла закон об образовании, согласно которому в украинских школах нельзя будет учиться ни на каком другом языке, кроме украинского. закон вызвал возмущение властей ряда стран, с критикой выступили Румыния, Венгрия, Болгария и Россия. ПАСЕ приняла резолюцию, осуждающую действия украинских властей, и в октябре Киев внес изменения в закон, разрешив гражданам получать образование на языках ЕС.
Чтобы избавить русскоязычных украинцев от влияния России, необходимо отделить русский язык на Украине от остального «русского мира», признав его «культурной собственностью» страны. Таким образом можно защитить интересы миллионов русскоязычных граждан и привлечь избирателей, считает писатель. «Присвоение» русского языка можно начать с академических институтов, например, создать отдельный институт русского языка как регионального в Национальной академии наук, который бы фиксировал отличия русского языка на Украине. Впоследствии, считает Курков, русский язык следует объявить языком национального меньшинства.
Напомним, осенью Украина приняла закон об образовании, согласно которому в украинских школах нельзя будет учиться ни на каком другом языке, кроме украинского. закон вызвал возмущение властей ряда стран, с критикой выступили Румыния, Венгрия, Болгария и Россия. ПАСЕ приняла резолюцию, осуждающую действия украинских властей, и в октябре Киев внес изменения в закон, разрешив гражданам получать образование на языках ЕС.
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