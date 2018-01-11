Адвокат <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Адвокат 16+
    •  

    Песков рассказал, какие Telegram-каналы попадают в дайджест для Путина

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин
    Песков рассказал, какие <nobr>Telegram-каналы</nobr> попадают в дайджест для Путина

    Песков рассказал, какие Telegram-каналы попадают в дайджест для Путина

    Песков рассказал, какие <nobr>Telegram-каналы</nobr> попадают в дайджест для Путина
  • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин

    • Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину докладывают о новостях из Telegram-каналов, если они заслуживают внимания.

    При этом Песков отметил, что большинство политологических Telegram-каналов предоставляют информацию низкого качества.

    Дмитрий Песков: «Согласитесь, что большинство сообщений в политологических или околополитологических Telegram-каналах представляют собой информационные потоки очень низкого качества, если не сказать худшего».

    Тем не менее, отметил Песков, «те из них, которые более-менее соответствуют уровню, достойному доклада главе государства, безусловно, входят в дайджест».

    Ранее Песков уже говорил о том, что Кремль мониторит информацию основных общественно-политических Telegram-каналов, однако между ними и традиционными СМИ не ставится знак равенства.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru