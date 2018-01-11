Песков рассказал, какие Telegram-каналы попадают в дайджест для Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину докладывают о новостях из Telegram-каналов , если они заслуживают внимания.

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При этом Песков отметил, что большинство политологических Telegram-каналов предоставляют информацию низкого качества.



Дмитрий Песков: «Согласитесь, что большинство сообщений в политологических или околополитологических Telegram-каналах представляют собой информационные потоки очень низкого качества, если не сказать худшего».



Тем не менее, отметил Песков, «те из них, которые более-менее соответствуют уровню, достойному доклада главе государства, безусловно, входят в дайджест».



Ранее Песков уже говорил о том, что Кремль мониторит информацию основных общественно-политических Telegram-каналов, однако между ними и традиционными СМИ не ставится знак равенства.

