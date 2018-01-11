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    Отсидевшему за изнасилование Шурыгиной разрешили восстановиться в вузе

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    • Фото: Света Клочкова / vk.com
    Отсидевшему за изнасилование Шурыгиной разрешили восстановиться в вузе

    Отсидевшему за изнасилование Шурыгиной разрешили восстановиться в вузе

    Отсидевшему за изнасилование Шурыгиной разрешили восстановиться в вузе
  • Фото: Света Клочкова / vk.com

    • Сергей Семёнов, осужденный за изнасилование, имеет право восстановиться в вузе, сообщили в Ульяновском государственном аграрном университете.

    Студент Сергей Семёнов, который был осужден за изнасилование несовершеннолетней Дианы Шурыгиной и накануне вышел на свободу, может быть восстановлен в вузе. Об этом РИА Новости сообщили в Ульяновском государственном аграрном университете имени Столыпина, где учился Семёнов.

    Представитель Ульяновского государственного аграрного университета имени Столыпина: «В подобных случаях, таких как заключение в колонии или уход в армию, студенты исключаются из вуза… Но в соответствии с законом об образовании Сергей Семёнов может подать документы и восстановиться в вузе, после чего продолжить у нас обучение».

    Сергей Семёнов оказался за решеткой после истории, случившейся 1 апреля 2016 года. В тот день молодой человек праздновал день рождения приятеля в компании друзей вместе с 16-летней Дианой Шурыгиной. На следующее утро девушка обвинила Семёнова в том, что он надругался над ней, воспользовавшись ее нетрезвым состоянием.

    смотреть«Новые русские сенсации»: «Диана Шурыгина. История всероссийского скандала»
    «Новые русские сенсации»: «Диана Шурыгина. История всероссийского скандала»
    В декабре 2016 года Семёнова осудили на восемь лет за изнасилование. После обжалования приговора срок сократили до 3,5 лет, а накануне Семёнова отпустили по условно-досрочному освобождению. Сама Шурыгина в январе 2017 года попала на телевидение и приобрела скандальную известность на всю страну. После этого девушка переехала в Москву, а в ноябре вышла замуж за 29-летнего телеоператора Андрея Шлягина.

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