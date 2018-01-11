Житель Подмосковья убил приятеля и его родителей из-за денег за квартиру

В Московской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве семьи из трех человек
из-за денег, вырученных с продажи квартиры.
Тела 67-летней женщины и ее 64-летнего мужа были найдены накануне в квартире в подмосковном Егорьевске. Позже их 42-летний сын был найден мертвым у себя дома. На его теле обнаружились такие же травмы, как и у родителей.
По версии следствия, преступление совершил 38-летний знакомый убитого мужчины. Он узнал, что родители приятеля недавно продали квартиру и решил украсть вырученные деньги. Сначала злоумышленник убил своего приятеля, потом отыскал ключи от квартиры его родителей, где, как он полагал, могут находиться деньги. После убийства пенсионеров преступник скрылся, но вскоре был задержан.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, сообщили в ГСУ СКР по Московской области.
По версии следствия, преступление совершил 38-летний знакомый убитого мужчины. Он узнал, что родители приятеля недавно продали квартиру и решил украсть вырученные деньги. Сначала злоумышленник убил своего приятеля, потом отыскал ключи от квартиры его родителей, где, как он полагал, могут находиться деньги. После убийства пенсионеров преступник скрылся, но вскоре был задержан.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, сообщили в ГСУ СКР по Московской области.
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