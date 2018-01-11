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    В московских аэропортах отменили и задержали более 40 рейсов

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    • Фото: РИА Новости, Кирилл Каллиников
    В московских аэропортах отменили и задержали более 40 рейсов

    В московских аэропортах отменили и задержали более 40 рейсов

    В московских аэропортах отменили и задержали более 40 рейсов
  • Фото: РИА Новости, Кирилл Каллиников

    • Более четырех десятков рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы из-за непогоды.

    По данным сайта «Яндекс.Расписания» на 14:55 по московскому времени в трех аэропортах столицы задержаны и отменены 42 рейса. Шереметьево задержано 16 рейсов, в Домодедово — пять и 14 — отменено, во Внуково задержано шесть рейсов, один отменен.

    С утра четверга в Москве и области начался снегопад. По прогнозу синоптиков, к вечеру в столице может выпасть до 2 см снега при температуре минус 1–3 градуса. Ночью похолодает до минус 6–8 градусов, возможен небольшой снег, сообщает «Интерфакс».

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