Расследование крушения польского Ту-154 возглавил экс-министр Мачеревич

Глава польского Минобороны Мариуш Блащак назначил своего предшественника на этом посту Антони Мачеревича главой комиссии по расследованию причин катастрофы президентского самолета
Ту-154, которая произошла в апреле 2010 года под Смоленском.
Мачеревич во вторник был отправлен в отставку с должности министра национальной обороны Польши, его сменил Блащак, до этого работавший министром внутренних дел и администрации. По словам Блащака, Мачеревич «проявил особую решимость и энтузиазм в выяснении причин катастрофы под Смоленском», когда был министром обороны и председателем парламентской комиссии по расследованию трагедии. Как заявили в польском военном ведомстве, «Антоний Мачеревич гарантирует, что обстоятельства крупнейшей трагедии в послевоенной истории страны будут выяснены».
Самолет Ту-154 в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку. На борту находились 96 человек — 8 членов экипажа и 88 пассажиров, включая польского президента Леха Качиньского с супругой. Все они летели на траурные мероприятия в Катыни. Выжить в этой катастрофе не удалось никому.
В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет выпустил окончательный отчет о результатах технического расследования. Эксперты сошлись во мнении, что непосредственной причиной трагедии стало нежелание пилотов уходить на запасной аэродром, а системной причиной названы недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
К таким же выводам пришла первая польская комиссия, которой руководил экс-глава МВД Ежи Миллер. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и мнением комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию.
Самолет Ту-154 в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку. На борту находились 96 человек — 8 членов экипажа и 88 пассажиров, включая польского президента Леха Качиньского с супругой. Все они летели на траурные мероприятия в Катыни. Выжить в этой катастрофе не удалось никому.
В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет выпустил окончательный отчет о результатах технического расследования. Эксперты сошлись во мнении, что непосредственной причиной трагедии стало нежелание пилотов уходить на запасной аэродром, а системной причиной названы недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
К таким же выводам пришла первая польская комиссия, которой руководил экс-глава МВД Ежи Миллер. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и мнением комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию.
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