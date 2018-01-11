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    Расследование крушения польского Ту-154 возглавил экс-министр Мачеревич

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    Расследование крушения польского <nobr>Ту-154</nobr> возглавил <nobr>экс-министр</nobr> Мачеревич

    Расследование крушения польского Ту-154 возглавил экс-министр Мачеревич

    Расследование крушения польского <nobr>Ту-154</nobr> возглавил <nobr>экс-министр</nobr> Мачеревич
  • Фото: Associated Press © 2018, Alik Keplicz

    • Глава польского Минобороны Мариуш Блащак назначил своего предшественника на этом посту Антони Мачеревича главой комиссии по расследованию причин катастрофы президентского самолета Ту-154, которая произошла в апреле 2010 года под Смоленском.

    Мачеревич во вторник был отправлен в отставку с должности министра национальной обороны Польши, его сменил Блащак, до этого работавший министром внутренних дел и администрации. По словам Блащака, Мачеревич «проявил особую решимость и энтузиазм в выяснении причин катастрофы под Смоленском», когда был министром обороны и председателем парламентской комиссии по расследованию трагедии. Как заявили в польском военном ведомстве, «Антоний Мачеревич гарантирует, что обстоятельства крупнейшей трагедии в послевоенной истории страны будут выяснены».

    Самолет Ту-154 в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку. На борту находились 96 человек — 8 членов экипажа и 88 пассажиров, включая польского президента Леха Качиньского с супругой. Все они летели на траурные мероприятия в Катыни. Выжить в этой катастрофе не удалось никому.

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    В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет выпустил окончательный отчет о результатах технического расследования. Эксперты сошлись во мнении, что непосредственной причиной трагедии стало нежелание пилотов уходить на запасной аэродром, а системной причиной названы недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

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    К таким же выводам пришла первая польская комиссия, которой руководил экс-глава МВД Ежи Миллер. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и мнением комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию.

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