Главаря якудза поймали через 15 лет после побега благодаря снимкам в Facebook

В Таиланде разыскали беглого главаря японской преступной группировки после того, как снимки его татуировок были опубликованы в соцсетях.
В Таиланде задержали бывшего главу крупнейшей японской преступной группировки «Ямагути-гуми», который скрывался от полиции почти 15 лет. Разыскать его удалось благодаря фотографиям его татуировок, которые были опубликованы в Facebook.
Как сообщает издание Bangkok Post, 74-летний Синэхару Сираи много лет жил в городе Лопбури, был женат на тайке и даже успел развестись. Он трудился разнорабочим, каждый день играл в шахматы с соседями, а местные дети и подростки часто просили его показать татуировки. По этим татуировкам, снимки которых были опубликованы в соцсетях, а также по отрубленному мизинцу Сираи опознали как члена преступной группировки. Якудза по частям отрубают мизинцы своим сторонникам за каждую ошибку или проступок.
Сираи обвиняют в Японии в сговоре с другими членами якудза, в результате которого в 2003 году был убит один из руководителей конкурирующей преступной группировки. При задержании выяснилось, что у мужчины нет паспорта и документов, позволяющих ему находиться в Таиланде. Сам Сираи обвинения отвергает.
Как сообщает издание Bangkok Post, 74-летний Синэхару Сираи много лет жил в городе Лопбури, был женат на тайке и даже успел развестись. Он трудился разнорабочим, каждый день играл в шахматы с соседями, а местные дети и подростки часто просили его показать татуировки. По этим татуировкам, снимки которых были опубликованы в соцсетях, а также по отрубленному мизинцу Сираи опознали как члена преступной группировки. Якудза по частям отрубают мизинцы своим сторонникам за каждую ошибку или проступок.
Сираи обвиняют в Японии в сговоре с другими членами якудза, в результате которого в 2003 году был убит один из руководителей конкурирующей преступной группировки. При задержании выяснилось, что у мужчины нет паспорта и документов, позволяющих ему находиться в Таиланде. Сам Сираи обвинения отвергает.
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