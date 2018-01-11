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    Главаря якудза поймали через 15 лет после побега благодаря снимкам в Facebook. Таиланд, Япония, бандитизм, задержание, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлаваря якудза поймали через 15 лет после побега благодаря снимкам в Facebook

    Главаря якудза поймали через 15 лет после побега благодаря снимкам в Facebook

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    • Фото: facebook.com
    Главаря якудза поймали через 15 лет после побега благодаря снимкам в Facebook

    Главаря якудза поймали через 15 лет после побега благодаря снимкам в Facebook

    Главаря якудза поймали через 15 лет после побега благодаря снимкам в Facebook
    • Фото: facebook.com

      • В Таиланде разыскали беглого главаря японской преступной группировки после того, как снимки его татуировок были опубликованы в соцсетях.

      В Таиланде задержали бывшего главу крупнейшей японской преступной группировки «Ямагути-гуми», который скрывался от полиции почти 15 лет. Разыскать его удалось благодаря фотографиям его татуировок, которые были опубликованы в Facebook.

      Как сообщает издание Bangkok Post, 74-летний Синэхару Сираи много лет жил в городе Лопбури, был женат на тайке и даже успел развестись. Он трудился разнорабочим, каждый день играл в шахматы с соседями, а местные дети и подростки часто просили его показать татуировки. По этим татуировкам, снимки которых были опубликованы в соцсетях, а также по отрубленному мизинцу Сираи опознали как члена преступной группировки. Якудза по частям отрубают мизинцы своим сторонникам за каждую ошибку или проступок.

      Сираи обвиняют в Японии в сговоре с другими членами якудза, в результате которого в 2003 году был убит один из руководителей конкурирующей преступной группировки. При задержании выяснилось, что у мужчины нет паспорта и документов, позволяющих ему находиться в Таиланде. Сам Сираи обвинения отвергает.

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