Пользователей соцсетей обяжут помечать материалы СМИ-иноагентов специальной ссылкой

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что пользователей соцсетей, распространяющих информацию от СМИ-иноагентов, в скором времени обяжут делать специальные ссылки.
Депутат не пояснил, как будет контролироваться этот процесс и какие меры воздействия будут применяться к нарушителям, однако подчеркнул, что давать ссылку пользователям придется везде, где будет использована информация из источников-иноагентов. «Обязательно и везде, где перепечатывается информация», — подчеркнул Толстой.
При этом парламентарий привел в пример ситуацию с упоминанием запрещенных организаций.
Пётр Толстой: «Вот, например, мы пишем, что ИГИЛ — запрещенная в РФ организация. По идее так же честно писать и „по информации, которая откуда-то исходит в интересах Госдепартамента США“».
Соответствующий законопроект, который предусматривает возможность признания СМИ-иноагентом физического лица, Госдума собирается рассмотреть в первом чтении в ближайшую пятницу. В пояснении к нему говорится, что «форма указания, требования к размещению и порядок размещения такого указания устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти», передает «Интерфакс».
Накануне в Госдуме предложили также включить в список СМИ-иноагентов блогеров, которые получают финансирование из-за рубежа.
Поправки в действующий закон «О средствах массовой информации» были внесены в Госдуму в конце декабря. Профильный комитет парламента одобрил эти поправки, в ближайшее время Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении. В ноябре президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в закон «Об информации», согласно которым иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ «иностранным агентом». Конкретные критерии отнесения СМИ к иноагенту будет определять правительство, а список таких организаций будет составлять Минюст.
Уведомления о регистрации в качестве иноагентов уже получили «Радио Свобода», «Голос Америки» и их совместный проект «Настоящее время».
При этом парламентарий привел в пример ситуацию с упоминанием запрещенных организаций.
Пётр Толстой: «Вот, например, мы пишем, что ИГИЛ — запрещенная в РФ организация. По идее так же честно писать и „по информации, которая откуда-то исходит в интересах Госдепартамента США“».
Соответствующий законопроект, который предусматривает возможность признания СМИ-иноагентом физического лица, Госдума собирается рассмотреть в первом чтении в ближайшую пятницу. В пояснении к нему говорится, что «форма указания, требования к размещению и порядок размещения такого указания устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти», передает «Интерфакс».
Накануне в Госдуме предложили также включить в список СМИ-иноагентов блогеров, которые получают финансирование из-за рубежа.
Поправки в действующий закон «О средствах массовой информации» были внесены в Госдуму в конце декабря. Профильный комитет парламента одобрил эти поправки, в ближайшее время Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении. В ноябре президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в закон «Об информации», согласно которым иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ «иностранным агентом». Конкретные критерии отнесения СМИ к иноагенту будет определять правительство, а список таких организаций будет составлять Минюст.
Уведомления о регистрации в качестве иноагентов уже получили «Радио Свобода», «Голос Америки» и их совместный проект «Настоящее время».
Комментарии