В Москве ожидается самая холодная с начала зимы ночь

Ночь с 11 на 12 января станет самой морозной с начала зимы в Москве

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По данным Гидрометцентра, в ночь на пятницу столбики термометров опустятся до минус 10 градусов в Москве и до минус 13 в Подмосковье. Днем же в столице ожидается до минус 8 градусов, а в области — до минус 10. Будет идти слабый снег.



С начала зимы температура в Москве ночью лишь дважды, 8 и 26 декабря, опускалась чуть ниже минус 7 градусов, а снег выпал лишь после Нового года.



В предстоящие выходные температура воздуха в регионе существенно не изменится, а снег идти перестанет. Высокое атмосферное давление (752–767 мм ртутного столба) и морозная и солнечная погода установятся под влиянием антициклона.



