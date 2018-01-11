Адвокат <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Адвокат 16+
    •  

    В Москве ожидается самая холодная с начала зимы ночь

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    В Москве ожидается самая холодная с начала зимы ночь

    В Москве ожидается самая холодная с начала зимы ночь

    В Москве ожидается самая холодная с начала зимы ночь
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • Ночь с 11 на 12 января станет самой морозной с начала зимы в Москве

    По данным Гидрометцентра, в ночь на пятницу столбики термометров опустятся до минус 10 градусов в Москве и до минус 13 в Подмосковье. Днем же в столице ожидается до минус 8 градусов, а в области — до минус 10. Будет идти слабый снег.

    С начала зимы температура в Москве ночью лишь дважды, 8 и 26 декабря, опускалась чуть ниже минус 7 градусов, а снег выпал лишь после Нового года.

    В предстоящие выходные температура воздуха в регионе существенно не изменится, а снег идти перестанет. Высокое атмосферное давление (752–767 мм ртутного столба) и морозная и солнечная погода установятся под влиянием антициклона.

    Новости по теме

    Зима 2017–2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru