Адвокат <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Адвокат 16+
    •  
    Хоккеисты «Авангарда» устроили пьяную драку на корпоративе: видео. драки и избиения, Еврохоккейтур, Омск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВХоккеисты «Авангарда» устроили пьяную драку на корпоративе: видео

    Хоккеисты «Авангарда» устроили пьяную драку на корпоративе: видео

    2 комментария
    Хоккеисты «Авангарда» устроили пьяную драку на корпоративе: видео

    Хоккеисты «Авангарда» устроили пьяную драку на корпоративе: видео

    Хоккеисты «Авангарда» устроили пьяную драку на корпоративе: видео

      На скамейку штрафников могут угодить хоккеисты из Омска после своего корпоратива. В Сети появилась запись торжества, которое переросло, как это бывает на льду, в драку.

      На кадрах спортсмены выясняют отношения в ресторане. Вместе с хоккеистами в тот день отдыхали их супруги и дети. Женщины разумеется пытались успокоить и разнять мужей, но тщетно.

      По некоторым данным, под горячую руку защитника Максима Чудинова попала жена нападающего Андрея Стася. Сам форвард в этой драке заработал синяки и ссадины. Последствия вечеринки можно было наблюдать на его лице в матче с китайской командой. На лед Андрей Стась, в отличие от своих товарищей, вышел в специальной защитной маске. От комментариев руководство клуба и сами хоккеисты пока воздерживаются.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru