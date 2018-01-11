Хоккеисты «Авангарда» устроили пьяную драку на корпоративе: видео

На скамейку штрафников могут угодить хоккеисты из Омска после своего корпоратива. В Сети появилась запись торжества, которое переросло, как это бывает на льду, в драку.

На кадрах спортсмены выясняют отношения в ресторане. Вместе с хоккеистами в тот день отдыхали их супруги и дети. Женщины разумеется пытались успокоить и разнять мужей, но тщетно.



По некоторым данным, под горячую руку защитника Максима Чудинова попала жена нападающего Андрея Стася. Сам форвард в этой драке заработал синяки и ссадины. Последствия вечеринки можно было наблюдать на его лице в матче с китайской командой. На лед Андрей Стась, в отличие от своих товарищей, вышел в специальной защитной маске. От комментариев руководство клуба и сами хоккеисты пока воздерживаются.