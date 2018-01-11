Суд обязал многодетную семью замуровать окна собственного дома

Житель Якутска нашел неординарный способ оградить себя от внимания соседей по участку. Он через суд добился, чтобы в коттедже напротив, где живет многодетная семья, замуровали окна. Якобы их дом стоит слишком близко, а чужие взгляды — это вторжение в личное пространство.

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Закладывать окна кирпичами Надежда Исакова пока не стала. Она надеется, что суд удовлетворит апелляцию. Но на всякий случай женщина завесила проемы темными шторами, чтобы лишний раз не нервировать своего соседа, который уверяет, что чужие взгляды ему не просто мешают, а угрожают жизни и здоровью. По крайней мере именно эту причину Константин Петров указал в своем исковом заявлении и потребовал от Исаковых замуровать окна, но не все, а лишь те, из которых открываться вид на его участок. Якобы многодетная семья вторгается в его личное пространство.



Надежда Исакова, ответчик: «Честно говоря, нам это показалось сначала смешным. Думали, что суд не будет рассматривать иск. Что значит заколотить окна, тем более что сторона, которая выходит к Петровым, солнечная».



Но удивляет в этой истории даже не просьба истца, а тот факт, что в суде прислушались к доводам Петрова. Когда материалы тщательно изучили, суд принял весьма неоднозначное решение. Оказалось, что окна Исаковых нарушают частную жизнь Петровых, поэтому их необходимо замуровать.



Олег Яхонтов, адвокат Надежды Исаковой: «Это же абсурд! Если бы была прямая угроза, тогда да, можно демонтировать, но если нет угрозы жизни, то и не должно быть такого решения».



Самому Петрову такое решение суда показалось мягким. По его словам, соседский дом можно было бы и снести, ведь он якобы построен вплотную к границе его участка, следовательно, вторгается в его личную жизнь. Правда, непонятно, что так тщательно пытается скрыть Петров. Дом он еще строить не начал и на своих 6 сотках появляется крайне редко.



Константин Петров, истец: «Дело в том, что мы пошли им навстречу. Они поставили дом вообще на границе, а должны были построить по градостроительному кодексу — в 3 метрах от границы. Дом вообще мешает, он не должен там стоять, мы прямо под их окнами живем. А потом они говорят: если мы будем строить дом, то только в 6 метрах. Где нам строить дом? У нас участок и так маленький».



Доподлинно неизвестно, где проходят точные границы участков. Межевания соседи не проводили. Откровенно говоря, поводы для беспокойства у Петровых и правда были. Несколько лет назад с появлением четвертого ребенка Исаковы сделали к дому пристройку, как раз со стороны Петровых. Мирно договориться не получилось, пришлось отстаивать правоту в суде.