В Москве мошенник взял у бизнесмена 50 млн рублей под залог поддельных картин

Столичные полицейские задержали ценителя живописи, которому удалось провернуть аферу на 50 миллионов рублей.

880 искусство

Москва

мошенничество

Внушительную сумму преступник попросил в долг у одного столичного бизнесмена. В залог он оставил натюрморты известных русских классиков. Чтобы не возникало вопросов в их подлинности, подозреваемый предоставил экспертные заключения специалистов из Государственной Третьяковской галереи и акты купли-продажи полотен.



Картины оказались искусно выполненными подделками. Документы также оказались фальшивыми. Правда вскрылась не сразу, а лишь спустя полгода, когда бизнесмен решил вернуть свои деньги.



Подозреваемого уже отправили под стражу. Сейчас полицейские пытаются установить имена соучастников, которые выступили в этом деле в роли экспертов-искусствоведов.