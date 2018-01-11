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    В Москве мошенник взял у бизнесмена 50 млн рублей под залог поддельных картин. искусство, Москва, мошенничество. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве мошенник взял у бизнесмена 50 млн рублей под залог поддельных картин

    В Москве мошенник взял у бизнесмена 50 млн рублей под залог поддельных картин

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    В Москве мошенник взял у бизнесмена 50 млн рублей под залог поддельных картин

    В Москве мошенник взял у бизнесмена 50 млн рублей под залог поддельных картин

    В Москве мошенник взял у бизнесмена 50 млн рублей под залог поддельных картин

      Столичные полицейские задержали ценителя живописи, которому удалось провернуть аферу на 50 миллионов рублей.

      Внушительную сумму преступник попросил в долг у одного столичного бизнесмена. В залог он оставил натюрморты известных русских классиков. Чтобы не возникало вопросов в их подлинности, подозреваемый предоставил экспертные заключения специалистов из Государственной Третьяковской галереи и акты купли-продажи полотен.

      Картины оказались искусно выполненными подделками. Документы также оказались фальшивыми. Правда вскрылась не сразу, а лишь спустя полгода, когда бизнесмен решил вернуть свои деньги.

      Подозреваемого уже отправили под стражу. Сейчас полицейские пытаются установить имена соучастников, которые выступили в этом деле в роли экспертов-искусствоведов.

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