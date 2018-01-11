«Всё тщательно проработано»: Песков прокомментировал досрочное повышение МРОТ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что досрочное повышение минимального размера труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума не окажет негативного влияния на российскую экономику.
Песков подтвердил, что МРОТ и прожиточный минимум будут уравнены именно с 1 мая, несмотря на то что ранее глава государства подписал закон, в котором это планировалось сделать в июле. По его словам, «позитивные события в экономике и имеющиеся ресурсы позволяют сделать это раньше запланированного срока».
При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что у Кремля нет опасений, что из-за этого может ухудшится экономическая ситуация. Подобные решение, отметил Песков, тщательно прорабатываются на всех уровнях.
Дмитрий Песков: «Таких опасений нет, потому что все тщательно прорабатывается экспертами и в кабинете министров. Безусловно, подобные решения озвучиваются после тщательной проработки».
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в России есть возможность поднять МРОТ до прожиточного минимума не к началу 2019 года, согласно недавно принятому закону, а уже к маю 2018 года, и пообещал сделать это. Президент добавил, что МРОТ будет регулярно индексироваться, а его выравнивание с прожиточным минимумом не ударит по самозанятым группам населения, которые раньше делали отчисления от величины МРОТ в социальные фонды.
После этого в Минтруда сообщили, что готовы подготовить соответствующий законопроект в ближайшее время.
При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что у Кремля нет опасений, что из-за этого может ухудшится экономическая ситуация. Подобные решение, отметил Песков, тщательно прорабатываются на всех уровнях.
Дмитрий Песков: «Таких опасений нет, потому что все тщательно прорабатывается экспертами и в кабинете министров. Безусловно, подобные решения озвучиваются после тщательной проработки».
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в России есть возможность поднять МРОТ до прожиточного минимума не к началу 2019 года, согласно недавно принятому закону, а уже к маю 2018 года, и пообещал сделать это. Президент добавил, что МРОТ будет регулярно индексироваться, а его выравнивание с прожиточным минимумом не ударит по самозанятым группам населения, которые раньше делали отчисления от величины МРОТ в социальные фонды.
После этого в Минтруда сообщили, что готовы подготовить соответствующий законопроект в ближайшее время.
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