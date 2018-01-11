Данные китайских пользователей Apple переместят на местные серверы

Компания Apple перенесет данные китайских пользователей iСloud на серверы на территории Поднебесной.
Как сообщает BBC, Apple уведомила своих клиентов в этой стране, что передача данных начнется 28 февраля. Так компания выполняет закон, который обязывает хранить данные граждан Китая внутри страны. После этого доступ к пользовательской информации получит не только Apple, но и власти Поднебесной.
КНР давно славится своей жесточайшей интернет-политикой, здесь уже оказывались заблокированы Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, WhatsАpp. В России в 2015 году заработал схожий с китайским закон, который требует хранить данные россиян только внутри страны. Тогда сообщалось, что Apple начала перенос, но не уточняется, как за 2 года продвинулся процесс.
КНР давно славится своей жесточайшей интернет-политикой, здесь уже оказывались заблокированы Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, WhatsАpp. В России в 2015 году заработал схожий с китайским закон, который требует хранить данные россиян только внутри страны. Тогда сообщалось, что Apple начала перенос, но не уточняется, как за 2 года продвинулся процесс.
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