Адвокат <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Адвокат 16+
    •  
    Данные китайских пользователей Apple переместят на местные серверы. Apple, Китай, компании. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДанные китайских пользователей Apple переместят на местные серверы

    Данные китайских пользователей Apple переместят на местные серверы

    комментировать

    Данные китайских пользователей Apple переместят на местные серверы

    Данные китайских пользователей Apple переместят на местные серверы

      Компания Apple перенесет данные китайских пользователей iСloud на серверы на территории Поднебесной.

      Как сообщает BBC, Apple уведомила своих клиентов в этой стране, что передача данных начнется 28 февраля. Так компания выполняет закон, который обязывает хранить данные граждан Китая внутри страны. После этого доступ к пользовательской информации получит не только Apple, но и власти Поднебесной.

      КНР давно славится своей жесточайшей интернет-политикой, здесь уже оказывались заблокированы Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, WhatsАpp. В России в 2015 году заработал схожий с китайским закон, который требует хранить данные россиян только внутри страны. Тогда сообщалось, что Apple начала перенос, но не уточняется, как за 2 года продвинулся процесс.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru