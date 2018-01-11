Опубликованы фото камер для «VIP-арестантов» в «Матросской тишине»

Заместитель начальника СИЗО «Матросская тишина» уволен, еще трое сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности после проверки прокуроров. Выяснилось, что условия содержания в учреждении не совсем арестантские.
Снимки помещений, которые уже окрестили «VIP-камерами», попали в Сеть. Выяснилось также, что ремонт был сделан не во всем СИЗО — сотрудники действовали избирательно. Одни подсудимые дожидались окончания расследования в «Матросской тишине» в привычных условиях, другие — в помещениях со свежим ремонтом, в которых есть телевизоры, отдельные туалеты и холодильники.
Можно, конечно, предположить, что сотрудники Матросской тишины по-особому заботятся об арестантах, но такие дизайнерские вольности оценили далеко не все. По некоторым данным, в таких интерьерах могли оказаться особые люди по особым случаям, к тому же за деньги.
Сколько стоила в сутки такая услуга, сейчас выясняют в прокуратуре. Сегодня прокуроры потребовали возбудить уголовное дело. В надзорном ведомстве также пытаются понять, кого именно помещали в эти апартаменты. Видимо, первым на эти вопросы пришлось отвечать заместителю начальника СИЗО №1 «Матросской тишины» Алану Гадзаонову.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Антона Талпы.
Можно, конечно, предположить, что сотрудники Матросской тишины по-особому заботятся об арестантах, но такие дизайнерские вольности оценили далеко не все. По некоторым данным, в таких интерьерах могли оказаться особые люди по особым случаям, к тому же за деньги.
Сколько стоила в сутки такая услуга, сейчас выясняют в прокуратуре. Сегодня прокуроры потребовали возбудить уголовное дело. В надзорном ведомстве также пытаются понять, кого именно помещали в эти апартаменты. Видимо, первым на эти вопросы пришлось отвечать заместителю начальника СИЗО №1 «Матросской тишины» Алану Гадзаонову.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Антона Талпы.
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