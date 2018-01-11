СК РФ назвал несостоятельной версию о взрывах на борту самолета Качиньского

Версия о взрывах рассматривалась в самом начале расследования авиакатастрофы под Смоленском, однако подтверждений ей найдено не было, заявили в СКР.
Версия о взрывах на борту самолета польского президента Качиньского, разбившегося под Смоленском, проверялась Следственным комитетом в самом начале расследования трагедии и не нашла подтверждения. Об этом в четверг сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Напомним, накануне на заседании комиссии эксперт в области исследования авиационных происшествий Фрэнк Тейлор выступил с докладом, в котором заявил, что на борту разбившегося самолета польского президента было не менее трех источников взрыва и что это подтверждает анализ падения самолета. Комиссия включила эти выводы в официальный отчет.
Светлана Петренко, официальный представитель СКР: «Хотелось бы подчеркнуть, что никаких данных, подтверждающих эти заявления, никто не приводит. При этом в очередной раз напомним, что версия о взрыве на борту самолета была проверена Следственным комитетом РФ в числе первоочередных, но своего подтверждения не нашла».
Специалисты Международного авиационного комитета тогда провели собственную проверку этой версии и также отвергли ее, передает слова Петренко «Интерфакс».
Напомним, самолет Ту-154, на борту которого находилась польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Погибли все 96 человек, находившиеся на борту. МАК и польская правительственная комиссия пришли к выводу, что причиной трагедии стало запоздалое начало процедуры ухода на второй круг и чрезмерное снижение в условиях тумана. Однако позднее в Варшаве приняли решение о создании второй комиссии и возобновлении расследования.
В Кремле все домыслы о взрывах на борту назвали чушью и блефом. Российское руководство призвало не спекулировать на трагедии и не строить политических домыслов, которые осложняют отношения двух стран.
Напомним, накануне на заседании комиссии эксперт в области исследования авиационных происшествий Фрэнк Тейлор выступил с докладом, в котором заявил, что на борту разбившегося самолета польского президента было не менее трех источников взрыва и что это подтверждает анализ падения самолета. Комиссия включила эти выводы в официальный отчет.
Светлана Петренко, официальный представитель СКР: «Хотелось бы подчеркнуть, что никаких данных, подтверждающих эти заявления, никто не приводит. При этом в очередной раз напомним, что версия о взрыве на борту самолета была проверена Следственным комитетом РФ в числе первоочередных, но своего подтверждения не нашла».
Специалисты Международного авиационного комитета тогда провели собственную проверку этой версии и также отвергли ее, передает слова Петренко «Интерфакс».
Напомним, самолет Ту-154, на борту которого находилась польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Погибли все 96 человек, находившиеся на борту. МАК и польская правительственная комиссия пришли к выводу, что причиной трагедии стало запоздалое начало процедуры ухода на второй круг и чрезмерное снижение в условиях тумана. Однако позднее в Варшаве приняли решение о создании второй комиссии и возобновлении расследования.
В Кремле все домыслы о взрывах на борту назвали чушью и блефом. Российское руководство призвало не спекулировать на трагедии и не строить политических домыслов, которые осложняют отношения двух стран.
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