Адвокат <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Адвокат 16+
    •  
    WADA называет «устаревшими» обвинения хакерской группы Fancy Bears. МОК, Олимпиада, спорт, хакеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВWADA называет «устаревшими» обвинения хакерской группы Fancy Bears

    WADA называет «устаревшими» обвинения хакерской группы Fancy Bears

    2 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Neil Hall
    WADA называет «устаревшими» обвинения хакерской группы Fancy Bears

    WADA называет «устаревшими» обвинения хакерской группы Fancy Bears

    WADA называет «устаревшими» обвинения хакерской группы Fancy Bears
    • Фото: Reuters © 2018, Neil Hall

      • Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на заявления хакеров Fancy Bear, которые обвинили ряд сотрудников организации в сотрудничестве с ФБР.

      Как пишет РБК, Всемирное антидопинговое агентство назвало «устаревшими» эти обвинения.

      Мэгги Дюран, менеджер по связям с общественностью и коммуникациям WADA: «Как вы знаете, Fancy Bear — преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и ее партнеров. Все, что они опубликовали 10 января, устарело».

      В Международном олимпийском комитете расследование хакерской группы Fancy Bears о докладе Макларена комментировать отказались.

      смотретьХакеры: у Макларена был приказ отстранить Россию от Олимпиады
      Хакеры: у Макларена был приказ отстранить Россию от Олимпиады
      Накануне хакеры Fancy Bears опубликовали расследование, в котором говорится, что доклад главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена создавался не только ради отстранения российской сборной от Игр в Рио и Пхёнчхане, но и для дискредитации МОК и всего олимпийского движения, а также ради борьбы за власть и деньги в мировом спорте. Свои обвинения хакеры подкрепляют документами и перепиской высшего руководства МОК и WADA.

      Новости по теме

      Допинговые скандалы

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru