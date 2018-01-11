WADA называет «устаревшими» обвинения хакерской группы Fancy Bears

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на заявления хакеров Fancy Bear, которые обвинили ряд сотрудников организации в сотрудничестве с ФБР.
Как пишет РБК, Всемирное антидопинговое агентство назвало «устаревшими» эти обвинения.
Мэгги Дюран, менеджер по связям с общественностью и коммуникациям WADA: «Как вы знаете, Fancy Bear — преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и ее партнеров. Все, что они опубликовали 10 января, устарело».
В Международном олимпийском комитете расследование хакерской группы Fancy Bears о докладе Макларена комментировать отказались.
Накануне хакеры Fancy Bears опубликовали расследование, в котором говорится, что доклад главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена создавался не только ради отстранения российской сборной от Игр в Рио и Пхёнчхане, но и для дискредитации МОК и всего олимпийского движения, а также ради борьбы за власть и деньги в мировом спорте. Свои обвинения хакеры подкрепляют документами и перепиской высшего руководства МОК и WADA.
Мэгги Дюран, менеджер по связям с общественностью и коммуникациям WADA: «Как вы знаете, Fancy Bear — преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и ее партнеров. Все, что они опубликовали 10 января, устарело».
В Международном олимпийском комитете расследование хакерской группы Fancy Bears о докладе Макларена комментировать отказались.
Накануне хакеры Fancy Bears опубликовали расследование, в котором говорится, что доклад главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена создавался не только ради отстранения российской сборной от Игр в Рио и Пхёнчхане, но и для дискредитации МОК и всего олимпийского движения, а также ради борьбы за власть и деньги в мировом спорте. Свои обвинения хакеры подкрепляют документами и перепиской высшего руководства МОК и WADA.
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