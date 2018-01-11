Белгородскую бабушку заподозрили в убийстве двух внуков

Белгородские полицейские выясняют обстоятельства убийства двух маленьких детей, которых родители привезли к бабушке на новогодние праздники.
По данным следствия, пятилетний мальчик и трехлетняя девочка были убиты в городе Валуйки Белгородской области в ночь на 11 января 2018 года. Тело мальчика с признаками насильственной смерти обнаружил в квартире 41-летней женщины фельдшер скорой помощи. Девочка с травмами была доставлена в больницу, однако врачи не смогли спасти ей жизнь.
Сама бабушка и ее сожитель в это время находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас они задержаны. За убийство двоих детей им грозит пожизненное лишение свободы.
По данным РИА Новости, к делу подключилась уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых. Ей предстоит выяснить, какова была обстановка в семье и почему дети оказались в опасных условиях.
Галина Пятых: «Мы информацию получили оперативно… Пока там работа следственных органов продолжается, мы туда не вмешиваемся. А потом будем выяснять вопросы о том, как получилось, что дети оказались в опасных условиях, что за семья, с семьей будем работать».
Омбудсмен добавила, что подробности произошедшего поступят к концу дня, однако, по предварительным данным, семья была благополучной и на учете не состояла.
Сама бабушка и ее сожитель в это время находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас они задержаны. За убийство двоих детей им грозит пожизненное лишение свободы.
По данным РИА Новости, к делу подключилась уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых. Ей предстоит выяснить, какова была обстановка в семье и почему дети оказались в опасных условиях.
Галина Пятых: «Мы информацию получили оперативно… Пока там работа следственных органов продолжается, мы туда не вмешиваемся. А потом будем выяснять вопросы о том, как получилось, что дети оказались в опасных условиях, что за семья, с семьей будем работать».
Омбудсмен добавила, что подробности произошедшего поступят к концу дня, однако, по предварительным данным, семья была благополучной и на учете не состояла.
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