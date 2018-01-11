«Асоциальные люди»: калужский губернатор хочет запретить футбольных фанатов

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов выступил с инициативой положить конец футбольному фанатскому движению.
Нелестным мнением о болельщиках глава региона поделился с «Р-Спорт».
Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области: «Я считаю, что футбольное фанатское движение в том виде, в котором оно существует, — недостойное явление. Будь моя воля, я бы его запретил. Это же в основном асоциальные люди. С ними нужно отдельно работать. В хоккее, например, такого нет, там все более цивилизованно».
На предложение Артамонова ответил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. По его мнению, существующее футбольное фанатское движение из-за отдельных негативных случаев невозможно нигде запретить, в том числе и в России.
Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза (РФС): «Странно, что такие заявления делает губернатор Калужской области — области, где нет большого футбола и нет никакого фанатского движения. Видимо, он делает выводы понаслышке или по тому, что видит».
Колосков напомнил, что в России фанатским движением руководят клубы, которые за него и отвечают. При этом почетный президент РФС признал, что в среде болельщиков есть разные люди — как агрессивные, так и нормальные, как воспитанные, так и невоспитанные, передает РИА Новости.
Вячеслав Колосков: «Запретить ничего вообще нельзя, любой запрет приведет к вспышке негативных фанатских проявлений. Поэтому это явление, которое нигде запретить невозможно. Даже у нас, ведь в России мало зрителей ходят на футбол, а на многие клубы в основном фанаты-то и ходят, большей частью неагрессивные».
Колосков выделил два основных принципа работы с болельщиками.
Вячеслав Колосков: «Здесь, как всегда, есть два золотых принципа. Первый — предупредить, а второй — лечить. Предупредить можно опять же за счет активной работы с фанатскими группировками, с регистрацией их в клубах, разъяснительной и воспитательной работы, встреч с командой и так далее. А второе — это принудительные меры, выявление людей, которые допускают какие-то безобразия на трибунах и за их пределами — драки, запуск дымовых шашек и прочие нарушения. И наказание их. И стычки между группировками тоже надо выявлять заранее, для этого у нас есть правоохранительные органы».
Колосков уверен, что пустые разговоры о запретах движений болельщиков вести ни к чему, потому что в России существует закон о фанатах.
Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области: «Я считаю, что футбольное фанатское движение в том виде, в котором оно существует, — недостойное явление. Будь моя воля, я бы его запретил. Это же в основном асоциальные люди. С ними нужно отдельно работать. В хоккее, например, такого нет, там все более цивилизованно».
На предложение Артамонова ответил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. По его мнению, существующее футбольное фанатское движение из-за отдельных негативных случаев невозможно нигде запретить, в том числе и в России.
Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза (РФС): «Странно, что такие заявления делает губернатор Калужской области — области, где нет большого футбола и нет никакого фанатского движения. Видимо, он делает выводы понаслышке или по тому, что видит».
Колосков напомнил, что в России фанатским движением руководят клубы, которые за него и отвечают. При этом почетный президент РФС признал, что в среде болельщиков есть разные люди — как агрессивные, так и нормальные, как воспитанные, так и невоспитанные, передает РИА Новости.
Вячеслав Колосков: «Запретить ничего вообще нельзя, любой запрет приведет к вспышке негативных фанатских проявлений. Поэтому это явление, которое нигде запретить невозможно. Даже у нас, ведь в России мало зрителей ходят на футбол, а на многие клубы в основном фанаты-то и ходят, большей частью неагрессивные».
Колосков выделил два основных принципа работы с болельщиками.
Вячеслав Колосков: «Здесь, как всегда, есть два золотых принципа. Первый — предупредить, а второй — лечить. Предупредить можно опять же за счет активной работы с фанатскими группировками, с регистрацией их в клубах, разъяснительной и воспитательной работы, встреч с командой и так далее. А второе — это принудительные меры, выявление людей, которые допускают какие-то безобразия на трибунах и за их пределами — драки, запуск дымовых шашек и прочие нарушения. И наказание их. И стычки между группировками тоже надо выявлять заранее, для этого у нас есть правоохранительные органы».
Колосков уверен, что пустые разговоры о запретах движений болельщиков вести ни к чему, потому что в России существует закон о фанатах.
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