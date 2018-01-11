Севастопольский педофил Доктор Айболит пойдет под суд

Севастопольские следователи завершили расследование дела педофила, известного по кличке Доктор Айболит. В ближайшее время дело с обвинительным заключением передадут в суд.
По данным следствия, мужчина растлевал детей с 2005 года. Чаще всего его жертвами становились девочки 8–11 лет, которые одни возвращались домой из школы. Педофил знакомился с ними, представлялся врачом, а после этого приходил к ним домой и под видом медосмотра совершал действия сексуального характера.
При этом, отмечают сыщики, 46-летний злоумышленник был хитер с детьми, его преступления нельзя назвать однотипными. Кого-то он выслеживал на остановках общественного транспорта, проникал за ними в подъезд, к кому-то приставал в подъезде, с другими девочками знакомился прямо на улице.
Как сообщается на сайте СУ СКР по региону, в ходе расследования установлено 22 эпизода преступной деятельности педофила в отношении 23 пострадавших несовершеннолетних. По делу проведено более 20 экспертиз, допрошены свыше 100 человек. Выявлены все пострадавшие.
Напомним, педофила задержали в августе прошлого года, после того как в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что неизвестный пришел к ней домой и, представившись врачом, надругался над ее 10-летней дочерью. Найти преступника помогли записи с камер наружного наблюдения.
При этом, отмечают сыщики, 46-летний злоумышленник был хитер с детьми, его преступления нельзя назвать однотипными. Кого-то он выслеживал на остановках общественного транспорта, проникал за ними в подъезд, к кому-то приставал в подъезде, с другими девочками знакомился прямо на улице.
Как сообщается на сайте СУ СКР по региону, в ходе расследования установлено 22 эпизода преступной деятельности педофила в отношении 23 пострадавших несовершеннолетних. По делу проведено более 20 экспертиз, допрошены свыше 100 человек. Выявлены все пострадавшие.
Напомним, педофила задержали в августе прошлого года, после того как в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что неизвестный пришел к ней домой и, представившись врачом, надругался над ее 10-летней дочерью. Найти преступника помогли записи с камер наружного наблюдения.
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